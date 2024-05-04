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Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı Sona Erdi

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı sona erdi. Çalıştayın kapanışında UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti ve Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine daha fazla katılması gerektiğini vurguladı. Çalıştaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da katıldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı sona erdi.

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanışında, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa'daki vatandaşların Türkiye'de olduğu gibi siyasal süreçlere katılımının çok önemli olduğunu söyleyen Aslan, bu bağlamda Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine daha fazla katılması gerektiğini ifade etti.

Programda, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç de birer konuşma yaptı.

Çalıştaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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