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Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı yapıldı. Festivalde 75 ülkeden konuk olan 1200 kültür elçisi barışı temsil etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivale katılanlara teşekkür ederek barış için mücadele edeceğini söyledi.

Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganıyla bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'daki açılışta yaptığı konuşmada, festivale ilk olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün vasıtasıyla 15 yıl önce katıldığını belirterek, "Bugün 25 yaşında, herkesin sevgilisi olmuş bir festivali var etmiş. Hasan Akgün'e, Büyükçekmece halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Festivale 75 ülkeden konuk olan 1200 kültür elçisinin barışı temsil ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Savaşı kınıyorum. Savaştan uzak her milleti alkışlıyorum. Savaşı 21. yüzyıla hiç yakıştırmıyorum ve savaşa karşı mücadelede, kendimi bu yola adamış bir yönetici olarak tarif ediyorum. Dünyanın her yerinde barış için mücadele edeceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün İstanbul'da çoklu spor organizasyonunun gücünü ve İstanbul'un da dünyanın en etkili spor şehirlerinden biri olduğunu göstereceğiz. Elbette en büyük hedefimiz 2036 olimpiyatlarını İstanbul'da yapmak. Bu anlamda Paris'te İstanbul Evi tanıtımını yapıyoruz. 6-8 Ağustos'ta yine Paris'te, spor kamuoyuna nasıl etkili, güçlü bir spor şehri olduğumuzu gösteren resepsiyon, tanıtım ve kültür sanat etkinlikleri gerçekleştireceğiz."

"Sevgi sanatla, kültür dostlukla buluşuyor"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ise festivalin uluslararası heykel sempozyumu, el sanatları atölyeleri, çocuklarla ilgili atölyeler, Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Altınköprü Halk Dansları Yarışması ve çeşitli sergilerden oluştuğunu anlattı.

Festivalde sevginin sanatla, kültürün dostlukla buluştuğuna işaret eden Akgün, festivalin bugüne kadar gelmesinde emeği geçen Ekrem İmamoğlu ve ekibine, sponsorlara ve Büyükçekmece halkına teşekkürlerini iletti.

Festival ateşinin yakıldığı açılışta, İBB Mehteranı gösterisi, Anadolu Ateşi ve Altın Köprü Halk Dansları Topluluğunun ortak projesi de sahnelendi.

Ayrıca Büyükçekmece Gölü'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde, katılımcı ülkelerin bayrak seremonisi ve "Gölde Sanat" başlıklı dans, su, ışık ve flyboard gösterileri gerçekleştirildi.

UNESCO'ya bağlı Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) üyesi ve A Kategorisi'ndeki ilk festivaller arasında yer alan "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca 9 kez "Dünyanın En İyi Festivali" seçildi.

Festivalin tüm etkinlik ve detaylarına "buyukcekmecefest.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Güncel

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