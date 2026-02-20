Bakan Uraloğlu'ndan Hatay Açıklamaları

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Suriye'deki sağlanan istikrar ortamıyla beraber Hatay'ın geleceğinin çok daha parlak olduğunu görüyoruz ve biliyoruz." dedi.

Uraloğlu, kentteki programları kapsamında, yapımına başlanan Antakya 3. Çevre Yolu'nda incelemede bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, daha sonra Vali Mustafa Masatlı ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, ardından Antakya ilçesindeki Hatay Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "Kardeşlik İftarı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Uraloğlu, bugün Hatay'da yaptıkları önemli projeleri incelediklerini söyledi.

Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ni başlatmak üzere olduklarını dile getiren Uraloğlu, gelecek ayın ilk günlerinde kazmayı vuracaklarını ifade etti.

Bu çalışmanın bölgenin projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje, Hatay'ımızı Gaziantep'e, Güneydoğu'ya ve Kalkınma Yolu üzerinden Orta Doğu'ya bağlayacak olan önemli projelerden bir tanesi. Başlanan bir iş bitti demektir. İnşallah önümüzdeki günlerde başlamış olacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yaklaşık 19 kilometrelik İskenderun-Hatay Otoyolu'nda da incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Projenin 10 kilometresine yakınının tünellerle geçildiğini anlatan Bakan Uraloğlu, "İki tünel, viyadükler var. Orada yolumuza hızlıca devam ediyoruz. Gece gündüz çalışmalara devam ettiğimizi bilmenizi isterim. 2027'nin sonuna yetiştirebilir miyiz diye gayret ediyoruz. Biraz iddialı ama gayret ediyoruz ama en geç 2028'de inşallah biz İskenderun'dan Hatay'ı otoyolla birbirine bağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

"Hatay'a ne kadar fazlasını yaparsak Hatay onu hak etmiştir"

Uraloğlu, kentte yapımına devam edilen 3. çevre yolunda da incelemede bulunduklarını belirtti.

Bütün toplu konutları hem birbirine bağlayacak hem de şehre hizmet edecek olan yolların inşasını yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bu senenin sonuna kadar hepsini bitireceğiz. Yaklaşık 140 kilometredir, 100 kilometrenin üzerindeki bölümünü bitirdik ve hizmete açtık. Vatandaşlarımız evlerine gittiği zaman hiçbir şekilde ulaşımla ilgili bir problemle karşılaşmamış olacaklar. Yine şehir merkezinde iki köprülü kavşak yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber uyum içerisinde yapım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay'a ne kadar fazlasını yaparsak Hatay onu hak etmiştir. Çünkü Hatay'ın bir duruşu var, Allah razı olsun. Hatay'ın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek var."

Belediye ile merkezi hükümetin nasıl uyumlu çalıştığının en güzel örneğini sergilediklerini anlatan Uraloğlu, vatandaşlara güzel hizmet edebilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Hatay'da bölünmüş yolları, İskenderun'dan Adana istikametine doğru giden yolun sıcak asfaltını ve 15 kara yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Hatay'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Biz sadece depremden dolayı Bakanlık olarak 80 milyar liralık bir yatırım yaptığımızı söylemek isterim. Bakın AK Parti hükümetleri öncesinde Hatay'da 151 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün tam 500 kilometre bölünmüş yol var. Yine Hatay'ımızda 172 kilometre sıcak asfalt vardı ki bu sadece bizim Bakanlığın yaptıklarıyla bunu şimdi 400 kilometrenin üzerine çıkarmış durumdayız. Şimdi şöyle geriye bakalım. İskenderun adeta denizin bastığı bir ilçe haline gelmişti. Yine biz orada önceki dönemi kastediyorum, 'Sorumluluk büyükşehirdedir' demedik, 'Hatay'ın, İskenderun'un yanında olmamız gerekir' dedik ve yaklaşık 3,5 kilometre tahkimat yaptık orada. Yine balıkçı barınaklarıdır, deniz koruma yapılarıdır onları da peyderpey yapıyoruz."

Uraloğlu, depremin fiziki etkilerini ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerle merkezi hükümetin en güzel uygulamalarından bir tanesini Hatay'da hayata geçiriyoruz. Bundan sonra çok daha güçlü bir şehir kurduğumuzu özellikle söylemek isterim. Bundan sonra Hatay artık bir deprem olursa biz ne yaparız diye düşünmeyecek. Niye? Yaptıklarımızı Allah'ın izniyle sağlam yaptık ve sağlam yapmaya da devam ediyoruz. Suriye'deki sağlanan istikrar ortamıyla beraber Hatay'ın geleceğinin çok daha parlak olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de kentin ulaşımına destek veren Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.