Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'a düzenlediği bir günlük resmi ziyarette Başbakan Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildi.

Bulgaristan Başbakanlığı'nda Uraloğlu ile Jelyazkov'un bir araya geldiği toplantıya, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ile Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı İvan İvanov da katıldı.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirdiği ziyaretini, AA muhabirine değerlendirdi.

Uraloğlu, Bulgaristan'daki temaslarının amacının iki ülke arasındaki ulaşım ve ulaştırma yapılarının geliştirilmesi, ikili işbirliğinin artırılması ve bu ülkedeki inşaat işlerinde Türk firmalarının görev alması noktasında yapılabilecek çalışmalar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın eşlik ettiği ziyaret sırasındaki temaslarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle kuzeye doğru yapılacak olan otoyol yatırımları noktasında nasıl işbirliği yaparız diye konuştuk. Yine Kapıkule'ye alternatif bir sınır kapısının açılması noktasında ikinci bir demir yolu geçişinin yapılması konusunda geniş istişarelerde bulunduk. ve mevcut kapının geliştirilmesi, işlerin kolaylaştırılması için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Teknik heyetlerimizle beraberdik. Onlar bundan sonraki süreci yakın takip edecekler."

İki ülke arasındaki işbirliğin yoğunlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, başlayan turizm sezonuyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gurbetçilerimizin şimdiden Türkiye'ye dönüşü, akabinde de Türkiye'den Bulgaristan üzerinden bütün Avrupa'ya dönüşü noktasında bir yoğunluk başlamış durumda. Sınırda dezenfeksiyon uygulaması noktasında bazı problemler olduğunu biliyorum. Sayın Başbakan'la da konuştuk. Bu konunun ücretsiz olabilmesine ilişkin en azından belli bir süreliğine fikir olarak mutabık kaldık. Arkadaşlarımız takip edecek. Çözebilirsek sınır kapılarından geçişi inşallah biraz daha kolaylaştırmış olacağız."

Türkiye'nin sınır komşusu olan Bulgaristan ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"(Bulgaristan) Bizim için Avrupa'ya açılma kapısı, (Türkiye) Bulgaristan için de bütün Orta Doğu'yu Asya'ya açılma kapısıdır diye düşünüyorum. Yine turist geçişlerinin iki ülke arasında da 2,5, 3,5 hatta 4 milyonlara, toplarsak 6-7 milyona kadar çıkan bir turizm potansiyeli de söz konusu. O noktada da yine işbirliğimizi artırma konusunda özellikle ulaştırma yapılarının, ilave uçak seferlerinin yapılması noktasında da çeşitli görüşmelerde bulunduk ve buradan gayet olumlu sonuçlarla inşallah ülkemize, Türkiye'ye dönmüş olacağız."

Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'daki temasları kapsamında Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) Partisi Başkanı, eski başbakanlardan Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Uraloğlu, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Ülkelerimizin ulaştırma politikaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Bulgaristan olarak komşuluk ilişkilerimizi daha da geliştirerek bölgede güçlü işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'daki temas ve incelemelerini tamamlamadan önce başkent Sofya'daki Banya Başı Camisi'ni de ziyaret etti.