Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 109 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 70 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Ulaş'ta çiftçilere 70 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 109 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 70 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, Ulaş Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında ilçedeki atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla arpa ve buğday tohumu dağıtımına başladıklarını söyledi.

İlçede 109 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 20 ton arpa, 50 ton buğday tohumu dağıtılacağını aktaran Doğan, "Üreticilerimizin sertifikalı ve güvenilir tohum kullanmasını sağlayarak, üretimde verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz dağıttığımız tohumlukları en verimli şekilde kullanarak ekonomiye katkı sağlar." dedi.