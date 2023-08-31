Ulaş Karasu'dan Bakan Koca'ya: "Helikopter Ambulansın Yeniden Sivas'a Tahsisi İçin 'Verimlilik' Gibi Bir Gerekçe Hastaların Can Güvenliğinden Daha mı...

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta sağlık hizmetlerinde kullanılan helikopter ambulansların etkin olmadığını ileri sürerek; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Sivas’ın zorlu bir coğrafyanın üzerinde kurulu olduğu ve özellikle kırsalda kış aylarının çetin geçtiği de dikkate alındığında, yaklaşık 32 milyon TL yatırım yapılan helikopter ambulansın yeniden Sivas’a tahsisi için 'verimlilik' gibi bir gerekçe hastaların can güvenliğinden daha mı önem taşımaktadır" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ta sağlık hizmetlerinde kullanılan helikopter ambulansların etkin olmadığını ileri sürerek; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Sivas'ın zorlu bir coğrafyanın üzerinde kurulu olduğu ve özellikle kırsalda kış aylarının çetin geçtiği de dikkate alındığında, yaklaşık 32 milyon TL yatırım yapılan helikopter ambulansın yeniden Sivas'a tahsisi için 'verimlilik' gibi bir gerekçe hastaların can güvenliğinden daha mı önem taşımaktadır" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karasu, Sivas'ın coğrafi özelliklerine dikkat çerek 2021 yılında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyurulan "helikopter ambulans hizmetleri"nin aktif olmadığını iddia etti.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat 2021'de; "Tahsisi Yapılan helikopter ambulans bugün itibari ile ilimizde hizmet vermeye başlamış bulunmakta. Helikopter ambulansın ilimize kazandırılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. Bütün Sivas ve bölge vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

Karasu, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim bölgem olan Sivas ve ilçelerinde uzun yıllardan bu yana sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Çözülemeyen bu sorunlar kronik bir hal almış durumda olup, vatandaşlarımızın can kaybına neden olmaktadır.

"CAN KAYIPLARI VE SAKATLIKLARIN ÖNLENMESİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN HAVA AMBULANS HİZMETLERİNİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLMEKTEDİR"

Sivas'ta doktor ve sağlık personeli sayısının yetersizliği, tıbbi cihazların az olması, hastanenin fiziki koşullarının yetersizliği gibi konular sağlık alanında süregelen başlıca sorunlar olmakla birlikte, Türkiye'nin ikinci büyük yüzölçümüne sahip, büyük ve dağınık yerleşime sahip olan şehrimizde uzak mesafeler kısaltacak, organ nakli ve hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyan hava ambulans hizmetlerinin eksikliği hissedilmektedir.

"'HELİKOPTER KONUŞLANMA BÖLGE SAYILARINDA ARTIŞ OLDUĞUNDA, ÜLKE GENELİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE LOKASYONLARDA GÜNCELLEME YAPILACAKTIR' DEMİŞTİNİZ"

27. Dönemde ilimizdeki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları sık sık dile getirmekle birlikte, 24.03.2022 tarih ve 7/61618 esas sayılı tarafınıza iletmiş olduğum soru önergemde de Sivas'ta helikopter ambulans bulunmamasının oluşturduğu mağduriyete dikkat çekmiştim. Bakanlığınız tarafından 04.05.2018 tarihinde yapılan ihaleyle Sivas'a tahsis edilen helikopter ambulans ihalesinin neden iptal edildiğini sorguladığım önergeme vermiş olduğunuz yanıtta, ambulans hizmet bölgelerinin ulaşabilirlik, verimlilik gibi faktörler göz önüne alınarak yeniden belirlendiğini ifade ederek 'Sivas ili hasta hava ambulans talepleri diğer helikopter bölgelerinde konuşlu bulunan helikopter ambulanslar ve Sağlık Bakanlığı uçak ambulansları ile değerlendirilmektedir. 12.09.2022 tarihinde ihale tamamlanmış olup, helikopter konuşlanma bölge sayılarında artış olduğunda, ülke genelini kapsayacak şekilde lokasyonlarda güncelleme yapılacaktır' demiştiniz.

"AMBULANS HELİKOPTERİN BULUNMAMASI SEBEBİYLE SEVKİN GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİĞİ VE TÜM ÇABALARA RAĞMEN HASTANIN KURTARILAMADIĞI BELİRTİLMEKTEDİR"

Hal böyle olmasına karşın, geçen süre içinde ilimizde sağlık hizmetlerinde yaşanan sorun ve sıkıntılar katlanarak armaya devam etmiştir. Son olarak, gazeteci Ömer Çakal'ın annesi Naile Çakal, aort anevrizması sızıntısı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyata girdiği, ancak hastanın ameliyathanedeki stent yokluğu sebebiyle acilen Ankara'ya sevkedilmesi gerekirken ambulans helikopterin bulunmaması sebebiyle sevkin gerçekleştirilemediği ve tüm çabalara rağmen hastanın kurtarılamadığı belirtilmektedir."

"YAKLAŞIK 32 MİLYON TL YATIRIM YAPILAN HELİKOPTER AMBULANSIN YENİDEN SİVAS'A TAHSİSİ IÇIN 'VERİMLİLİK' GİBİ BIR GEREKÇE HASTALARIN CAN GÜVENLİĞİNDEN DAHA MI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Karasu'nun Bakan Koca'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Sivas il ve ilçeleri ayrı gösterilmek üzere hali hazırda kaç hekim kadrosu ve sağlık personeli kadrosu boşta bulunmaktadır? Hekim açığını kapatmak için kısa ve uzun vadeli ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

-2024 yılı içerisinde uzman doktor alımı için kadro talebinde bulunulmuş mudur? Bulunuldu ise ne kadarlık kadro talep edilmiştir? Alınması planlanan kadrolar, Sivas'ta hekim açığını kapatacak mıdır?

-Sivas'taki devlet ve üniversite hastanelerine günde ortalama kaç başvuru yapmaktadır? Bunun kaçına randevu verilebilmektedir? Hastanelerin acil servislerine başvuru oranı önceki yıla göre nasıl gerçekleşmiştir?

-Her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere son üç yılda Sivas'a sağlık hizmetleri için ayrılan ödenek ve harcama miktarı TL cinsinden ne kadardır?

-Sivas'ın zorlu bir coğrafyanın üzerinde kurulu olduğu ve özellikle kırsalda kış aylarının çetin geçtiği de dikkate alındığında, yaklaşık 32 milyon TL yatırım yapılan helikopter ambulansın yeniden Sivas'a tahsisi için 'verimlilik' gibi bir gerekçe hastaların can güvenliğinden daha mı önem taşımaktadır?

-Sivas'ta özellikle merkeze uzak ve kırsaldaki hastaların daha donanımlı hastanelere daha hızlı nakli konusunda bakanlığınızın yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?

7/61618 Esas sayılı önergeme verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz 'helikopter konuşlanma bölge sayılarında artış olduğunda, ülke genelini kapsayacak şekilde lokasyonlarda güncelleme yapılacaktır' ifadeniz doğrultusunda, geçen süre içinde lokasyonlarda güncelleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise Sivas'ın bu lokasyonlar arasında yer almamasının gerekçesi nedir? Bakanlığınız tarafından helikopterin Sivas'a tahsis edildiği 04.05.2018 tarihindeki ihale ve tahsis şartlarından günümüze kadar geçen sürede Sivas il şartlarında neler değişmiştir?"