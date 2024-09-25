ULAK Haberleşme, ADEX Fuarı'nda Yerli SD-WAN Çözümünü Tanıttı

ARİFE YILDIZ ÜNAL/ABDULKADİR GÜNYOL - Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, savunma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıktığı Azerbaycan International Defense Exhibition (ADEX) Fuarı'nda milli ağ çözümü SD-WAN'ı tanıttı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ULAK Haberleşme, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve güvenlik alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden ADEX Fuarı'nda yerli ve milli haberleşme ile sınır güvenliği ürünlerini sergiledi. Bunlardan biri de Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü SD-WAN oldu.

Kamu, askeri kurumlar, servis sağlayıcılar ve özel iletişim altyapıları gibi farklı kullanıcılarda kendini kanıtlayan ve Türkiye'de yüzlerce noktada hizmet veren sistem, bu kez uluslararası alanda görücüye çıktı.

Şebekelerde taşınan kritik verilerin, yüksek güvenlikli ve milli şifreleme algoritmaları sayesinde güvenli olarak iletilmesini sağlayan SD-WAN, global rakiplerle eşzamanlı olarak pazara çıkmış ve ilgi görmüştü.

ULAK Haberleşme, ürünleriyle Türkiye'nin haberleşmede stratejik bağımsızlığına ve dijital dönüşümüne katkı sağlarken fuarda sergilediği ürünleriyle de bölgesel ve uluslararası işbirliklerine yöneldi.

"Global pazardaki rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, AA muhabirine, ADEX 2024'te sundukları yenilikçi çözümlerle şirket olarak global pazardaki rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kömürcü, "Fuar kapsamında, ileri teknolojiye sahip ürün ve hizmetlerimizi uluslararası delegasyonlarla paylaşarak, işbirliklerine kapı aralıyoruz." dedi.

Savunma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıktığı ADEX Fuarı'nın, ULAK Haberleşme'nin yerli ve milli teknolojilerinin küresel pazarda tanıtımı için bir fırsat olduğunu belirten Kömürcü, şöyle konuştu:

"ULAK Haberleşme SD-WAN çözümüyle, ağ yönetiminde modern ve dinamik bir yaklaşım sunarak, özellikle geniş alan ağları (WAN) üzerinde daha verimli, güvenli ve esnek bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. SD-WAN teknolojisi, şirketlerin veri merkezleri, şubeleri, uzak ofisleri ve bulut uygulamaları arasında yüksek performanslı bağlantılar kurmasına olanak tanıyor ve bu süreçte maliyetleri düşürerek yönetimsel kolaylıklar sağlıyor. Dağınık ağ yapılarında güvenlik riskleri artarken SD-WAN çözümü bu noktada güçlü bir güvenlik mimarisi oluşturuyor. Bu süreçte veri trafiği şifreleniyor, tehditler gerçek zamanlı olarak izleniyor ve ağ üzerindeki her türlü güvenlik açığına karşı proaktif bir yaklaşım benimseniyor."

"Güvenlik çözümlerini yerli kaynaklarla geliştirilerek dışa bağımlılığı azalttık"

Kömürcü, ULAK'ın yerli ve milli teknoloji firması olması dolayısıyla güvenlik çözümlerini tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek dışa bağımlılığı minimum seviyeye indirdiğine dikkati çekerek, ULAK'ın SD-WAN ürününün NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı olan CWIX 2024'te de başarılı sınav verdiğini söyledi.

Sistemin, CWIX 2024'te askeri ortamda kullanılarak gerçek NATO ağında test edilme imkanına sahip olduğunu dile getiren Kömürcü, şunları kaydetti:

"Tatbikat sürecinde SD-WAN ürünüyle gerçekleştirilen testler başarıyla tamamlandı. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Yakın zamanda tanıtımı yapılacak SD-WAN Versiyon-3 ile birlikte global üreticilerle rekabet edebilecek bulut tabanlı mikro servis mimari, kolay ölçeklenebilirlik, ARM işlemci desteği ve bütüncül siber güvenlik gibi pek çok gelişmiş fonksiyonu da kullanıcılarımızın hizmetine sunuyor."