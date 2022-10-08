Ukraynalı Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu

ÜLKESİNDE Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı alan ve doktorların 'Belki yaşar' dediği Ukraynalı Anastasia Varfolomieieva (20), tedavi için geldiği Antalya'da Türk donörün iliğiyle yaşama tutundu.

ÜLKESİNDE Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı alan ve doktorların 'Belki yaşar' dediği Ukraynalı Anastasia Varfolomieieva (20), tedavi için geldiği Antalya'da Türk donörün iliğiyle yaşama tutundu.

Ukraynalı Anastasia Varfolomieieva, 10 Mart 2021'de yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu ALL tanısı aldı. O ana kadar ALL'nin ne olduğu bilmeyen, nasıl tedavi olacağı hakkında hiçbir fikri olmayan genç kız, ailesiyle doktorların arasındaki konuşmalara şahit olduğunda 'Belki yaşar' cümlesiyle hastalığının ciddiyetini algıladı.

Bir hastanın sağlığına kavuşmasının, hekim için çok büyük mutluluk olduğunu da sözlerine ekleyen Yayar, başarılı sonuçlar almanın, kendilerini en çok motive eden nokta olduğunu belirtti.