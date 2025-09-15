Ukrayna Ordusundan Leningrad'daki Petrol Rafinerisine Saldırı

KİEV, 15 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna ordusu, Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Leningrad bölgesindeki Kirishi petrol rafinerisini pazar günü geç saatlerde vurduğunu bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan tesise yapılan saldırının patlamalara ve yangına neden olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre otomotiv benzini, dizel ve uçak yakıtı dahil olmak üzere yaklaşık 80 çeşit petrol ürünü üreten rafineri, Rus ordusuna tedarik sağlıyor.