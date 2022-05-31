Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi genişliyor - Haberler

Estonya, Letonya ve Slovakya, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı'nın (Eurojust) destek verdiği Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) katıldı.

Eurojust'tan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da işlenen uluslararası suçlara ilişkin delilleri toplamak için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne, Estonya, Letonya ve Slovakya'nın da dahil olduğu bildirildi.

Eurojust'ın Lahey'deki merkezinde, JIT'i kuran anlaşmaya taraf olan bu 3 ülkenin delillerin toplanması, koordinasyonun sağlanması, bilgi ve belge paylaşımı alanlarında Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katkı sağlayacağı belirtildi.

UCM Savcılığı Kiev'de ofis açmayı düşünüyor

Estonya, Letonya ve Slovakya'nın Soruşturma Ekibi'ne katılmasına ilişkin yapılan basın toplantısında konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, "Sadece Ukrayna'da değil, dünyanın her yerinde barış ve güvenliğin devam etmesi için hukuka dayanan ortak bir cephenin olduğu görülüyor." dedi.

Han, Kiev'de, UCM'nin soruşturmasını yürütmek için ofis açmayı düşündüklerini ifade etti.

Ukrayna Başsavcılığı, Litvanya Başsavcılığı, Polonya Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak inisiyatifi ile 2 Mart 2022'de yapılan anlaşmayla kurulan JIT, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanmasını ve korunmasını hedefliyor.