Ukrayna'da savaşta hasar gören askeri teçhizatın tamir işlemleri sürüyor

Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ederken, Ukraynalı askerler çatışmalarda hasar gören askeri teçhizatı tamir ediyor.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Deniz Piyade Tugayı askeri faaliyetler gerçekleştiriyor.

Tugaya bağlı birliklere destek veren ve makine mühendislerinden oluşan gruplar da cepheye yakın yerlerde askeri teçhizatı tamir etme görevini yerine getiriyor.

Cephe bölgesinde bulunan AA ekibi, söz konusu grubun tamir çalışmalarını görüntüleyerek, askeri yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

"Ele geçirilen Rus silahları entegre ediyoruz"

Soyadını vermek istemeyen tamir grubu başı Mıkola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamir çalışmalarının yoğunluğunun cephedeki duruma bağlı olduğunu belirterek, "Çalışma yoğunluğumuz çatışmaların şiddetine bağlı olarak değişebiliyor. Günde bazen bir araç, bazen de 8 araç tamir edebiliyoruz. Araçlar mayına denk gelebiliyor veya topçu saldırısına uğrayabiliyor. Dolayısıyla araçlardaki hasarlar da farklı olabiliyor." dedi.

Cepheden dönen her aracın bakımını da yaptıklarını aktaran Mıkola, ele geçirdikleri Rus silahlarını da araçlara entegre edebildiklerini dile getirdi.

Odessa bölgesindeki Yujnıy kenti doğumlu Mıkola, "Son olarak ele geçirilen bombaatarı Amerikan Hummer'e entegre ettik ve araç bir hafta cephedeki çatışmalarda yer aldı. Bu sayede araba ve ekip sağ kaldı. Rusların silahlarını kendilerine karşı kullanıyoruz. Böylece karşılık veriyoruz. Belki de şu an bunu yeterli seviyede yapamıyor olabiliriz ama güçlüyüz ve işi sonuna kadar getiririz. Bize topraklarımızda yaptıkları kötülüğü onlara da yaşatacağız." diye konuştu.

"Çocuklarım için savaşıyorum"

Savaş öncesi araba tamircisi olduğunu ve orduya gönüllü olarak katıldığına dikkati çeken Mıkola, sözlerini, "Eşim ve 2 çocuğum var. Onlar için buradayım ve savaşıyorum. Saldırılarda çocuklar da ölüyor. Çocuklarımın aynı kaderi paylaşmalarını istemiyorum. Savaşta kahraman olan veya olmayan yok. Bence herkes kahramandır. Çünkü herkes bir şekilde çabalıyor ve görevini yerine getiriyor. Tüm askerlerin de ailelerine sağ salim dönmelerini diliyorum." diye tamamladı.