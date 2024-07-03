UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

Türkiye- Avusturya maçında Merih Demiral gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle göstermişti. UEFA'dan Demiral için soruşturma kararı geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

ALMAN GAZETESİ BILD'DEN SKANDAL YORUM

Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.

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