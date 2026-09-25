Haberler

Uçak anlaşmasıyla 455 bin vatandaşın 20 milyar dolarlık kaybını Ağıralioğlu kıyasladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uçak anlaşmasıyla 455 bin vatandaşın 20 milyar dolarlık kaybını Ağıralioğlu kıyasladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşmasına karşı 455 binden fazla vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiğini söyledi. Ağıralioğlu, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK'nın ne yaptığını sordu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sermaye piyasasındaki gelişmelere ilişkin "Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın huzurunda imzalanan, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması var. Diğer tarafta 455 binden fazla vatandaşımızın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiği ağır tablo var. 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşmasını yapabilen bir devlet, vatandaşının yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufuna sahip çıkamaz mı" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın huzurunda imzalanan, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması var. 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 uçak… Diğer tarafta ne var? 455 binden fazla vatandaşımızın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiği yönündeki ağır tablo var. Şimdi ben devletimize şunu soruyorum: 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşmasını yapabilen bir devlet, vatandaşının yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufuna sahip çıkamaz mı? Bu insanlar bu parayı kolay kazanmadılar. Evinden artırdı. Maaşından artırdı. Çocuğunun geleceği için biriktirdi. Emekliliği için kenara koydu. Sonra devletinin denetlediği piyasalara güvenip parasını yatırdı. Peki sonra ne oldu?

SPK ne yaptı? Borsa İstanbul ne yaptı? Takasbank ve MKK ne yaptı? Kamu yöneticileri neyi gördü, ne zaman gördü ve neden daha erken müdahale etmedi? Biz devletimiz uçak almasın demiyoruz. Uçak alsın. Filosunu büyütsün. Dünyayla rekabet etsin. Ama devletin büyüklüğü sadece yaptığı anlaşmaların büyüklüğüyle ölçülmez. Devletin büyüklüğü, vatandaşının alın teriyle biriktirdiği paraya sahip çıkabilme kudretiyle de ölçülür. Bir tarafta 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması varsa, diğer tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık vatandaş tasarrufunun nasıl bu noktaya geldiğinin hesabı da sorulmalıdır. Kim neyi gördü? Kim neyi denetledi? Kim neden zamanında müdahale etmedi? 455 binden fazla vatandaşımızın parasının hesabı verilmeden bu dosya kapatılmamalıdır."

Kaynak: ANKA
Bu haber 397 sitede yayınlandı.
Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

Kötü haber TFF'den geldi!
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da diş tedavisi sonrası korkunç son! Rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım! İzleme komisyonu kurulacak
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum