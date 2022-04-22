Son dakika haberi: MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler

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Son dakika haberi: MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberi... '2 TERÖRİST, 3 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST GRUBUNDAN' Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, geçen yıl 9 Aralık'ta 3 askeri şehit eden terörist grubun arasında yer aldığını duyurdu.

ARALIK, IĞDIR (DHA) - '2 TERÖRİST, 3 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST GRUBUNDAN' 

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, geçen yıl 9 Aralık'ta 3 askeri şehit eden terörist grubun arasında yer aldığını duyurdu. Yazılı açıklamada; Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde şehit düştüğü anımsatıldı. Bölgede tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, 3 askeri şehit eden terörist grubunun içinde yer aldığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Şehit, Irak, Güncel, Haberler

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