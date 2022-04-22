Son dakika haberi: MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ARALIK, IĞDIR (DHA) - '2 TERÖRİST, 3 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST GRUBUNDAN'

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, geçen yıl 9 Aralık'ta 3 askeri şehit eden terörist grubun arasında yer aldığını duyurdu. Yazılı açıklamada; Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde şehit düştüğü anımsatıldı. Bölgede tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, 3 askeri şehit eden terörist grubunun içinde yer aldığının belirlendiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel