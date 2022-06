TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Açıklaması - Haberler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, beslenme ihtiyacının güvenli gıda ile karşılandığını belirterek, "Yetişkinlerin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine, çocukların büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olan gıda güvenli gıdadır." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu yılki temanın "Daha Güvenli Gıda, Daha Sağlıklı Yaşam" olduğunu bildirdi.

Gıda güvenliği olmadan güvenli gıda olmayacağının altını çizen Eroğlu, "Beslenme ihtiyaçları, güvenli gıda ile karşılanır. Yetişkinlerin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine, çocukların büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olan gıda güvenli gıdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, gıda üretiminin insanlık tarihi boyunca her zaman stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, insan nüfusundaki hızlı artışa rağmen tarım alanlarındaki azalmanın gelecekte gıdanın öneminin daha da artacağına işaret ettiğini vurguladı.

Sağlıklı ve üretken bir toplum için gıda güvenliğinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 690 milyon insanın yeterli gıdaya erişimi bulunmamaktadır. Özellikle dünyada gıda fiyatlarında meydana gelen enflasyon 2022 yılında bu rakamın daha da artmasına neden olacaktır. Dünyadaki enflasyonun yanı sıra ülkemizde özellikle son bir yılda meydana gelen dövizdeki dramatik yükseliş, girdi maliyetlerini aşırı artırması nedeniyle, gıda fiyatlarında dünyadaki enflasyonun ötesinde bir artışa neden olmuştur. Bu durum ise özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini zorlaştıran bir faktör olarak karşımızda durmaktadır."

Eroğlu, güvenli olmayan gıdaların, bakteri, virüs, parazit ya da kimyasal ve fiziksel tehlikeler dolayısıyla 200'den fazla hastalığa neden olabildiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 10 kişiden 1'i güvenli olmayan gıda tüketimi nedeniyle hastalanmaktadır. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda meydana gelen can kayıplarının üçte biri gıda kaynaklı hastalıklardan meydana gelmektedir. Her yıl tahmini 700 bin insan antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Belli başlı 11 paraziter hastalığa yakalananların tahmini sayısı, 48,4 milyon civarında olup, bunların yüzde 48'i gıda ile taşınmaktadır."