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Tuzla Tersanesinde Gemi Havuzu Çöktü

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Tuzla'daki bir özel tersanede gemi havuzu çöktü, havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla tersanesinde korkutan anlar: Gemi havuzu battı

Tuzla'da tersanede gemi havuzu çöktü

İSTANBUL - Tuzla'daki bir özel tersanede gemi havuzu çöktü, havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'daki özel bir tersanede korkutan bir kaza yaşandı. Geminin havuzu çöktü, geminin üzerine vinç devrildi. Gemilerin bakıma alındığı havuzdan ayrılan geminin ardından havuzda çökme yaşandı. Çökme sırasında ise havuz içindeki geminin üzerine bir vinç devrildi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

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