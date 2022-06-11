Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde, F.K. idaresindeki 34 UE 1615 plakalı ve H.K. yönetimindeki 34 GB 8302 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Filiz Kınık Öz - Güncel