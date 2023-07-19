Tuzla'da Hafriyat Kamyonlarına Denetim: İhlaller İçin Cezai İşlem Uygulandı

Tuzla'da hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı yolda yapılan denetimlerde hız sınırını ihlal eden ve araçlarda bulundurulması zorunlu ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı. Denetimde hız sınırını ihlal eden ve ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Tuzla'da hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı yolda yapılan denetimlerde hız sınırını ihlal eden ve araçlarda bulundurulması zorunlu ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Tuzla Akfırat mevkii İstanbul Park Bulvarı üzerinde yoğun bir şekilde hafriyat kamyonu geçişi olması ve bu araçların sürücülerinin zaman zaman hız, tonaj gibi konularda ihlallerde bulunması nedeniyle bölgede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Radarlı hız kontrolü ve tonaj kontrolünün yapıldığı denetimde durdurulan hafriyat kamyonlarının tonajı ve hızı, kamyon şoförlerinin belge ve evrakları incelendi. Hafriyat kamyonlarının yanı sıra diğer araçlar da denetlendi. Denetimde hız sınırını ihlal eden ve araçlarda bulundurulması zorunlu olan ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Ceza kesilen Vedat isimli kamyon şoförü, "Arabaların yanlarında plakalarının yazılması gerekiyormuş. Çoğu arabada vardır. Bizim firma da bunu bilmediğinden böyle bir ortama takıldık" dedi. - İSTANBUL