Tuzla'da 6 bin kitaplık kütüphane açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde Rumeli Kültür Merkezi'nde 6 bin kitaplık yeni bir kütüphane açıldı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "Her Eve Bir Kütüphane" sloganıyla başlatılan ve Tuzla'da yaşayan 82 bin aile için tanımlanan e-kütüphane hizmetinin yanı sıra ilçeye yeni kütüphaneler kazandırılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Rumeli Kültür Merkezi'nde 6 bin kitaplık yeni bir kütüphane ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, "Halk kütüphanelerimizin masa, raf denkleminden çıkartılıp, daha yaşayan ve üçüncü mekanlar olarak kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi yine sergi salonu, kafeterya ve bahçesi ile cıvıl cıvıl, çocuklarımızın, gençlerimizin insanlarımızın, çok rahat ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri canlı bir mekan." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da gençlerin okumak, daha çok kitaba erişim sağlayan mekanlarda olmak istediklerini belirterek, "Gençler aslında daha entelektüel mekanlarda vakit geçirmek istiyorlar. Biz de bu mekanı bu istek doğrultusunda ortaya koyduk." dedi. ???????