Türk-Çin Dostane İşbirliğinin Yansıması: Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi

İSTANBUL, 26 Şubat (Xinhua) -- Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi Genişletme Projesi çalışmaları 2020'de başladığında çalışma takviminin "fazla iddialı" olduğu düşünülüyordu. İşveren tarafında BOTAŞ'ın yer aldığı projede IC İçtaş İnşaat, Çin CAMC Mühendislik Limited Şirketi ile birlikte çalışıyordu.

Projenin ilk yıllarında yer üstü tesislerinin belirlenen sürede tamamlanamayacağı yönünde endişeler dile getiriliyordu.

Projede görev alan Çinli proje müdürü Mao Zhuxuan o günleri şöyle hatırlıyor: "Birçok kişi zamanında tamamlanamayacağını düşünüyordu. Ama biz sahaya çıktığımızda yalnızca teknik bir görev değil, aynı zamanda sorumluluk taşıdığımızın da farkındaydık"

Bu sorumluluk yalnızca sözleşmeye değil, iki ülke arasındaki ilişkilere de dayanıyordu. Tasarım, inşaat ve devreye alma süreçleri eş zamanlı şekilde planlandı. Ekipler aylar boyunca yoğun tempoda çalıştı. Soğuk hava, rüzgar ve yüksek plato koşulları da süreci etkilemedi, aksine daha disiplinli ve koordineli bir çalışma kültürü oluşmasına yardımcı oldu.

Yer üstü tesislerinin planlanan sürede tamamlanmasıyla başlangıçtaki endişeler yerini güven duygusuna bıraktı ve üçüncü aşama için de aynı ekiple anlaşılması bu güvenin kurumsal düzeyde teyidi oldu.

Şubat 2026'nın ikinci yarısında kutlanan Bahar Bayramı döneminde, bir diğer ifadeyle Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcında, 200'ün üzerinde Çinli çalışan, Türkiye'de kalmayı tercih etti. Bu personel, ailelerinin yanında olmak yerine görevlerinin başında kalarak yeni yılı burada karşıladı.

Geçtiğimiz hafta Çin Yeni Yılı arifesinde Çinli ve Türk personel şantiyede birlikte yeni yıl yemeği yedi. Çin mutfağının geleneksel yemekleriyle Türk lezzetlerini aynı sofrada buluşturan bu akşam yemeği, ailelerinden uzaktaki Çinli çalışanlar için yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışmanın somut bir göstergesiydi.

Beş yıldır bu projede çalışan güvenlik sorumlusu Seda, Çinli meslektaşlarıyla aralarında bir aile ortamı olduğunu vurguluyor.

Çince öğrenmeye başladığını söyleyen kalite mühendisi Anıl ise, "Ailem yüksek platoda çalıştığım için endişeliydi ama Çinli arkadaşlarımla çalışmayı seviyorum. Bazen iş konusunda fikir ayrılıklarımız oluyor fakat konuşarak mutlaka ortak bir çözüm buluyoruz" diyor.

Çinli mühendisler için ise burada verilen emek yalnızca bir altyapı çalışmasından ibaret değil. Anadolu platosunun sert rüzgarları arasında sürdürülen bu çalışma, teknik başarının da ötesinde iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin bir yansıması olarak görülüyor.

