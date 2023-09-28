TÜSİAD, Dijital Türkiye Konferansı'nı gerçekleştirdi

TÜSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, 'Teknolojik Sıçrama: Yüksek Teknoloji ile Dijital Çağa Uyum' temasıyla bugün gerçekleşiyor.

TÜSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, 'Teknolojik Sıçrama: Yüksek Teknoloji ile Dijital Çağa Uyum' temasıyla bugün gerçekleşiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun katıldığı konferansta ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaşıyor.

Konferansın ana tema konuşmacıları Frank Stephenson Design Tasarım Direktörü Frank Stephenson ile NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh olurken Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ise etkinlikte vizyon konuşmacı olarak yer aldı. TÜSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, 28 Eylül'de fiziksel olarak gerçekleşiyor. Konferansta, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla dijital dönüşümü etkin şekilde gerçekleştirmek ve yarattığı fırsat alanlarını değerlendirmek için gereken Dijital Türkiye Vizyonu ele alınıyor.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanları Perihan İnci ve H. Çağatay Özdoğru, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu gerçekleştirdi. Tüm gün süren konferans konuşmacılara ve panellere ev sahipliği yapıyor.

"RAKİPLERİMİZ VİTES ARTIRIRKEN BİZ DAHA DA HIZLANMALI; SIÇRAMA YAPMALIYIZ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dijital çağa uyum, dijital teknolojileri etkin kılan bileşenlere hakim olmayı gerektiriyor. Dijitalleşen ekonominin tüm kaldıraçlarını kapsayan, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, iş dünyası ve STK'ların güç birliğini yansıtan, en üst sahiplilikle izlenen ulusal bir vizyonu ve stratejik yaklaşımı hayata geçirmeliyiz. Kaynaklarımızı Ar-Ge'ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime daha fazla ayırmalıyız. Yüksek katma değer yaratma ve ihracata yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesi, teknoloji ve insan kaynağı yetkinliğini artırmadan mümkün olmayacaktır. Rakiplerimiz vites artırırken biz daha da hızlanmalı; sıçrama yapmalıyız."

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ İLE KALKINACAK"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı H. Çağatay Özdoğru, "Dijital Türkiye Konferansı'nın bu sene üçüncüsü yapılıyor. Daha önce pandemi sebebiyle online yapılmıştı. Bugün geniş katılımlı çok memnun edici. Amacımız Türk teknoloji merkezli kalkınma modelini gündemde tutmak. Türkiye'nin teknolojiyle kalkınacağını düşünüyoruz. Milli gelirin teknolojiyle artacağını düşünüyoruz. Bu amaçla da bu konferansı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ BANKASI KURULSUN"

Özdoğru, "Türkiye'nin dijitalleşmeyi artırabilmesi için 3 tane ana başlık söyleyebilirim. Birincisi; en üst düzeyden sahiplenme. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı seviyesinde İkincisi Kalkınma Stratejileri Merkezine oturtulması, yani bir şekilde bütün endüstrileri de buna bağlamak. Üçüncüsü finansman modelinin oluşturulmasıdır. 'Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası' kurulsun. Bu çok önemli bir önerimizdir. İlkokuldan itibaren bilgisayar eğitimi, teknolojik okul yazarlık eğitimi müfredata girsin ve üniversiteden çıkana kadar, sosyal bilimler dahil herkes bunu bir şekilde okusun" dedi.

"GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS EN BÜYÜK SERMAYE"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci konuşmasında şunları söyledi:

"Gelişen küresel dinamikler yüksek katma değer yaratan bir ekonomi yapısını hedeflemenin kritik önemini gösteriyor. Genç ve dinamik nüfusumuz ülkemizin en büyük sermayesi. Dijital ekonominin gerektirdiği teknoloji ve insan yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmalıyız. Dijitalleşme, AB – Türkiye iş birliğinin de temel alanları arasında olmalı. Hız kazanan dijital gelişmeleri yakından izlememiz, iş dünyamızı ve düzenlemelerimizi AB ile hizalamamız önemli."

İNGİLİZ OTOMOBİL TASARIMCISI KONUŞMACILAR ARASINDA YER ALDI

Konferansın ana tema konuşmacılarından biri, zamanın en etkileyici otomotiv tasarımcılarından biri olarak kabul edilen İngiliz otomobil tasarımcısı Frank Stephenson Design Tasarım Direktörü Frank Stephenson oldu. Frank Stephenson, "Yarının İkonlarını Tasarlamak: Üstün Tasarımın Geleceğin Otomobillerine Kattığı Gizli Değer" başlıklı konuşmasını yaptı.

NASA'NIN ÖDÜLLÜ İSMİ KONFERANSTA KONUŞMASIYLA YER ALDI

Konferansın bir diğer ana tema konuşmacısı NASA'nın 26 yıllık deneyime sahip lideri NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh oldu. Bilim ve teknolojinin sınırlarını ilerletme ve gelecek nesil yenilikçilere, kaşiflere ilham verme konusunda tutkulu olan Hatamleh, "Geleceği Dönüştürmek" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için ihtiyaçları, dijital dönüşüm, değişen yetkinlik gereksinimleri, veri, fintek ve banka iş birlikleri, mobilitenin geleceği, yatırımcı profilinin dönüşümü, "Silikon Vadisi" ruhu ve girişimcilik konularının ele alındığı konferans kapsamında ulusal ve uluslararası birçok değerli konuşmacı, geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaştı.