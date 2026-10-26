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TÜSİAD Başkanı Diren, Hollanda Büyükelçisi Dorhout ile Gümrük Birliği'ni ele aldı

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TÜSİAD Başkanı Diren, Hollanda Büyükelçisi Dorhout ile Gümrük Birliği'ni ele aldı
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TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Alle Dorhout ve İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ile TÜSİAD'da görüştü. Diren, görüşmede iş birliği fırsatlarını ve AB'nin Made in EU yaklaşımında Türkiye'nin Gümrük Birliği entegrasyonunun önemini aktardı.

(ANKARA) - TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Alle Dorhout ile görüştü.

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayan Alle Dorhout ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ile TÜSİAD'da görüştüğünü bildirdi. Diren, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ekonomik ortaklık; karşılıklı yatırımlar, ticaret, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlü bir temele dayanıyor. Görüşmemizde, bu iş birliğini daha ileri taşıyabilecek fırsatların yanı sıra Avrupa sanayisinin geleceğini de değerlendirdik. Avrupa'nın önemli ticaret ve yatırım merkezlerinden biri olan Hollanda ile Türkiye'nin ortak çıkarlarının, Avrupa'nın rekabet gücünü artıran açık ve entegre bir ekonomik yapının korunmasında buluştuğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, AB'nin Made in EU yaklaşımında Türkiye'nin Gümrük Birliği temelindeki sanayi entegrasyonunun gözetilmesinin önemini aktardık. Sayın Büyükelçiye yeni görevinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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