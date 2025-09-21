Türksat 7A Projesi 2026'da Başlıyor

6 Nisan 1920

1- Türksat 7A Projesi'ne 2026'nın ilk çeyreğinde başlanacak

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Türksat 7A projesinde bu yıl sonuna kadar potansiyel yerli ve yabancı üreticilerin tekliflerini toplamayı planlıyoruz"

"Yıl sonunda nasıl bir model, içerik ve fiyatta olacağı da ortaya çıkacak ve 7A Projesi'ni önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatmak gibi bir hedefimiz var"

2- Yargıtay sürekli alkol kullanan kocayı boşanmada tam kusurlu saydı

Eşinin sürekli alkol kullandığını, eve geç geldiğini ve kendisine kötü davrandığını belirten kadın boşanma davası açtı

Yargıtay, davalı erkeğin tam kusurlu sayılarak 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine ilişkin istinaf kararını hukuka uygun buldu

3- Avronun dolar karşısında güçlenmesi Türk ihracatçısına avantaj sağlıyor

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan:

"(Avro/dolar paritesindeki yükseliş) Bu durum, Türk ihracatçısının fiyat baskısını hafifletirken, maliyet artışlarını dengeleme kapasitesini de artırıyor"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven:

"Avrupa'da talebin canlı tutulduğu, paritenin ihracatçı lehine seyrettiği bu dönemde Türkiye'nin ihracatta ivmesini sürdürmesi için fırsatların doğru değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

4- Kamu bankalarının TAM platformuna katılan ATM sayısı 12 bine ulaştı

Kamu bankalarının ATM'lerini tek bir marka altında birleştiren TAM projesi kapsamında dönüştürülen ATM sayısı 12 bine ulaşırken, kısa vadede bu sayının 16 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor

Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber:

"Müşteriler kamu bankalarına ait mevcut işlem setlerini tüm illerimizden gerçekleştirebiliyor. Rakamsal konuşacak olursak, aylık bazda 50 milyon adedi aşkın ve hacim olarak 150 milyar liralık finansal işlemden bahsediyoruz"

5- Kekova'da mavi tura çıkan turistler "Batık Şehir" ile doğa harikası koyları görüyor

Antalya'nın Demre ilçesi Kekova bölgesinde Kaleköy, Batık Şehir ve Hamidiye Koyu, misafirlerine antik kalıntılar arasında yüzme deneyimi sunuyor

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran:

"Bölgemize, 'Akdeniz Bölgesi'nin incisi' diyebiliriz. Ziyaretçilerimiz Üçağız, Çayağzı iskeleleri ve Kaş'tan hareket ediyor. Her gün ortalama 5 bin misafirimiz teknelerle Simena Antik Kenti'nden Tersane ve Hamidiye koylarına uğrayarak denize giriyor ve olağanüstü manzaraya şahit oluyor"

6- Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti

Altının ons fiyatı, faiz kararının ardından 3 bin 707 dolara çıkarak rekor tazelerken, Powell'ın açıklamaları sonrasında kar satışlarıyla gerileyen altın, haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 değer kazanarak 3 bin 685 dolardan pozitif bir seyirle tamamladı

Petrol fiyatları, tamamlanan haftada ABD Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz indiriminin daha fazla tüketimi tetikleyeceği beklentilerine rağmen, yakıt talebine ilişkin endişelerin artmasıyla değer kaybetti

7- Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley:

"Piyasa, yumuşak iniş projeksiyonlarına ikna olmadı ve şu anda Fed'in 2-3 ek faiz indirimiyle muhtemelen daha fazlasını yapılması gerekeceğini düşünüyor. Bu durum Fed'e faiz oranlarını 2026'nın ikinci yarısında yüzde 3'ün altına çektirecektir"

Rabobank Çapraz Varlıklar Makro Stratejisti Molly Schwartz:

"Fed'e ilişkin Gecelik Endeks Swap (OIS) fiyatlandırması, yatırımcıların 2026 yılı sonuna kadar 125 baz puanlık daha fazla faiz indirimine hazır olduğunu ortaya koyuyor, bu da piyasa fiyatlandırmasının artık bizim görüşümüzle daha uyumlu olduğunu gösteriyor"

