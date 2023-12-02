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Türkmenistan uyruklu adam evinden eşyaları atarak araçlara hasar verdi

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SANCAKTEPE'de bir sitenin 11. katında oturan Türkmenistan uyruklu adam, piknik tüpüyle evinin camlarını kırarak, eşyaları camdan aşağıya attı. Park halindeki 4 aracın atılanlar nedeniyle hasar gördüğü olayda, eşyaları atan adam polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SANCAKTEPE'de bir sitenin 11. katında oturan Türkmenistan uyruklu adam, piknik tüpüyle evinin camlarını kırarak, eşyaları camdan aşağıya attı. Park halindeki 4 aracın atılanlar nedeniyle hasar gördüğü olayda, eşyaları atan adam polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sıkıntıları olan Türkmenistan uyruklu Mahtymguly Amanov, sitenin 11. katında bulunan evinin camlarını piknik tüpüyle kırmaya başladı. Evinin tüm camlarını kıran Amanov, camdan dışarıya bağırarak 'Gerçek polis yok mu İntihar edeceğim' diye seslendi. Evindeki eşyaları da aşağıya atan Amanov, camdan sarkarak bağırmaya devam etti. Aşağıya attığı eşyalar nedeniyle sitenin bahçesinde bulunan 4 araç hasar gördü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Amonov'un evine çıkarak ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen adam ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Araçları hasar gören site sakinlerinin de Amanov'dan şikayetçi oldukları öğrenildi. Mahtymguly Amanov'un evine zarar verdiği ve cama çıkarak bağırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkmenistan Tragger Olaylar Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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