Türkmenistan'da "Beyaz Şehrim Aşkabat" sergisi açıldı - Haberler

Türkmenistan'da "Beyaz Şehrim Aşkabat" sergisi düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen serginin açılışına hükümet üyeleri, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda Türkmen ve yabancı girişimci katıldı.

Türkmenistan'ın kentsel kalkınma politikasının başarılı şekilde uygulanmasında yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerine yer verilen sergiye çok sayıda ziyaretçi katıldı.

"Beyaz Şehrim Aşkabat" sergisinde, 80'den fazla yerli ve yabancı şirketler, işletmeler ve özel sektör temsilcileri yer alırken başkent Aşkabat'ın mimari başarılarını öne çıkaran büyük ölçekli pavyonlar kuruldu.

Şehir planlaması, mühendislik, ulaşım, iletişim, endüstriyel ve sosyal altyapı, inşaat ve malzemeleri, ekipman ile kamu hizmetleri bölümleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Başkent Aşkabat 25 Mayıs 2013'te "dünyanın en yoğun beyaz mermer binalarının olduğu şehir" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilmişti. O tarihten itibaren Türkmenistan'da 25 Mayıs, "Aşkabat Günü" olarak kutlanıyor.