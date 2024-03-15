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Türkiye ve Yunanistan Ortaklığında Romeo ve Juliet Temsili

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Türkiye ve Yunanistan'ın köklü sanat kurumlarının ortaklığında, Rome ve Juliet'in temsili, 19 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye ve Yunanistan'ın köklü sanat kurumlarının ortaklığında, Rome ve Juliet'in temsili, 19 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in eseri Romeo ve Juliet, DT ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Yorgos Lykiardopoulos kültürel organizasyonu Lykofos ortak projesiyle, Ege'nin her iki yakasında tiyatroseverlerle buluşacak.

Pire Belediye Tiyatrosu yönetmenlerinden Lefteris Giovanidis'in reji koltuğuna oturduğu yapımda, DT'yi dört sanatçı ve bir ışık direktörünün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından bir besteci temsil edecek.

Projede, Shakespeare'in şiirsel eseri günümüze uyarlanarak, bir Balkan şehrinde Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi temsil edilecek.

Proje ile Türkiye ve Yunanistan'ın sanatsal ve kültürel etkileşim sayesinde barış, anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Shakespeare'in eserinde Romeo ve Juliet, Calliope Chaska ve Alp Ünsal tarafından sahneye taşınacak.

Prömiyeri 19 Nisan 2024'te Ankara'da yapılacak Romeo Juliet, İstanbul'daki gösterimlerinin ardından, 16 Mayıs 2024'te Yunanistan'da Megaron Atina Konser Salonu'ndaki gala ile seyircileriyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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