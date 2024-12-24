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Türkiye ve Tunus Arasındaki Tarihi ve Ekonomik İlişkiler Rapor Edildi

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye-Tunus ilişkilerinin tarihsel derinliğini ve ekonomik boyutunu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen panelde vurguladı. Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki varlığının arttığı ve Tunus ile yıllık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, "Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda neredeyse bütün Afrika ülkelerinde büyükelçilikler açıp özellikle ticarette, sanayide, güvenlik anlaşmalarıyla bu ihtiyacı karşılayarak Afrika'da varlığını güçlü hissettiren ülkelerin başında geliyor." dedi.

Demircan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panelde, Tunus ile ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını ve günümüze kadar geldiğini söyledi.

İki ülke arasında zor zaman kardeşliği olduğunu belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Bu insanlar geçmişten günümüze Türkiye sevdalısıdır. Türkiye'nin kardeşliği zor zaman kardeşliğidir. Yani ihtiyaç olunduğunda Akdeniz'in iki kıyısında birbirini gönülden kalben seven iki toplumun sıkıştığı zamanda birbirinin yardımına gittiği iki değerli ülke. Tunus ve Türkiye ilişkileri aslında hem kültürel, hem dini, hem de zor zaman kardeşliğine dayanıyor."

Demircan, geçmişten günümüze kadar gelen dostluk dolayısıyla Tunus'tan Türkiye'ye yılda 150 bin civarında kişinin ziyarete geldiğini aktardı.

Türkiye ile Tunus arasında ekonomik anlamda da güçlü ilişkiler olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Aramızda 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu ticaret hacminin 1,2 milyar dolarını biz buradan ihraç ediyoruz. Oradan da 300 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz. Yurt dışından bakıldığında Türkiye'miz çok gelişmiş ve çok büyük bir ülke. Türk'ün ve Türkiye'nin malları hem kaliteli, hem ucuz hem de yakınlık hissettiren birçok ögesi olduğu için Türkiye Tunus ilişkileri bu anlamda da güçlü."

Tunus'un çok kaliteli zeytinyağı ve hurma üreten ülke olduğunu hatırlatan Demircan, bunun yanı sıra dünyada en yüksek fosfat yataklarına sahip üç Afrika ülkesinden biri olduğunu dile getirdi.

"Türkiye 40'ı aşan büyükelçilikleriyle Afrika'da yer alıyor"

Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki ağırlığını artırdığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz, Afrika'da 40'ı aşan büyükelçilikleriyle ve 40 milyar doları aşan ticaret hacmiyle bütün dünyanın aslında var olmaya çalıştığı bir kıtada. Neden var olmaya çalışıyor? Çünkü doğal kaynakları fazla, insanların ihtiyacı fazla. Dünyanın üretim yapan ülkeleri yeni kalkınmakta olan yerlere hizmetlerini götürüp oradaki kaynakları da kullanarak yeni pazarlar edinme ihtiyacı içerisinde. Bu anlamıyla Afrika gelecek vaat ediyor. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda neredeyse bütün Afrika ülkelerinde büyükelçilikler açıp özellikle ticarette, sanayide, güvenlik anlaşmalarıyla bu ihtiyacı karşılayarak Afrika'da varlığını güçlü hissettiren ülkelerin başında geliyor."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da geçmişte Afrika'da yaşayan Müslümanları Osmanlı'nın koruduğunu, günümüzde de Türkiye'nin Tunus'a her türlü desteği sağladığına dikkati çekti.

Panelde, uluslararası ilişkiler konusunda uzman akademisyenlerde Türkiye-Tunus ilişkileri değerlendirildi.

Program sonunda, öğretim görevlisi Adem Dönmez'in "Tunus Türkiye ortak miras rotası" temalı illüstrasyon sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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