Türkiye ve Mozambik Arasında Savunma İşbirliği forumu Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Mozambik arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen forumun ardından "Barış, Kalkınma ve Güvenlik İçin Ortak Akıl: Türkiye-Mozambik Savunma İş Birliği" başlıklı özel bir medya buluşması gerçekleştirdi.

Maputo'da düzenlenen "Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu"nun ardından Türk heyeti ile Mozambik medyasının bir araya geldiği bir program yapıldı.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, forumun amacı, iş birlikleri fırsatları ve Türk savunma sanayisinin Afrika kıtasındaki ilerleyişi hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Görgün, Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume ve tüm ilgili kurumlara, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Mozambikli ortaklarla bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra ortak gelecek vizyonu hakkında istişarede bulunacaklarını belirten Görgün, "Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkisi geçici bir çıkar temelinde değil, keskin zeka, karşılıklı fayda ve yerel sahiplenme üzerine kurulu uzun bir geçiş sürecine dayanmaktadır." dedi.

Görgün, savunma işbirliği için bir yol haritası oluşturmak için bir komisyon kurmaya karar verdiklerini aktararak, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki ilerleyişinin sadece ulusal çıkarlara değil, dost ve müttefik ülkelerin çıkarlarına da hizmet ettiğini söyledi.

Mozambik medyasından 20'den fazla basın mensubunun katıldığı toplantıda, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki ileri teknolojileri ve yetkinliklerini Mozambik kamuoyuna tanıtmak, iki ülke arasında teknik bilgi paylaşımını artırarak stratejik ortaklıkların güçlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Mozambik basınından önde gelen isimlerin yer aldığı toplantının, iki ülkenin savunma sanayisi işbirliği vizyonunun kamuoyuna doğru ve kapsamlı biçimde aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.