Haberler

Üsküp'te, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında turizmin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi

Üsküp'te, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında turizmin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye ile turizmin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk Hava Yolları'nın organizasyonuyla 30 turizm acentesi B2B görüşmeler gerçekleştirdi. THY Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, iki ülke arasındaki uçuş frekanslarının artırılmasını ve işbirliklerinin gelecekte daha da güçlendirileceğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye ile turizmin daha güçlü hale getirilmesi için etkinlik düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) öncülüğünde, Üsküp'teki bir otelde yapılan etkinlikte, Türkiye'den ve Kuzey Makedonya'dan 30 turizm acentesi B2B görüşme yaptı.

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın kalbinde kültürlerin, tarihlerin ve hikayelerin buluştuğu özel bir ülke olduğunu söyledi.

Aksoy, "Türk Hava Yolları olarak 1998'den beri tam 27 yıldır ülkenin kalbi olan güzel Üsküp'ü haftada 14 frekansla İstanbul'a bağlıyoruz. Bu sene, haftada 4 frekans başladığımız sezonluk Ohri-İstanbul uçuşlarımızla da haftada toplamda 18 kez iki ülke arasında köprü olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ohri uçuşlarının da başlamasıyla 2025 yılının kendileri için çok güzel geçtiğini vurgulayan Aksoy, iş ortaklarıyla da işbirliği ile aynı başarıyı 2026'da da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title