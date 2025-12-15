ATO Başkanı Baran: "Kırgızistan'la Önümüzdeki Birkaç Yıl İçinde 5 Milyar Dolarlık Hedefi Yakalayacağız"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ağırladı. Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Ticaretimizi karşılıklı olarak artırarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkileri ile Türk iş dünyası için Orta Asya'da ortaya çıkan yeni ekonomik fırsatların ele alındığı ziyarette konuşan Büyükelçi Kazakbaev, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini ifade ederek, üst düzey siyasi temaslar, liderler düzeyinde gerçekleştirilen zirveler ve çok taraflı iş birliği teşkilatlarının bu gelişmede belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Büyükelçi iki ülke iş insanlarının yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, bu ilişkileri daha da güçlendirmek gerektiğini aktardı. Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı ve Şanghay İş Birliği Örgütü yapılarında aktif rol üstlendiğini ifade eden Büyükelçi Kazakbaev, bu platformlarda artık güvenliğin yanı sıra ekonomi, teknoloji ve yatırımların da ön plana çıktığını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun resmi olarak faaliyetlerine başladığını belirten Kazakbaev, bu yapıda özellikle Kırgızistan'a yapılan yatırımlar için önemli teşvik ve önceliklerin bulunduğunu söyledi.

"Türk Yatırım Fonu'nda Kırgızistan'a yönelik çok fazla teşvikler var"

Kazakbaev, Türk iş insanlarına seslenerek, "Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde toprak açısından da,nüfus açısından da küçük bir ülke olduğumuz için sosyal durumumuzu, ekonomimizi de göz önüne alarak, Kırgızistan'ın projelerine öncelik veriyorlar. Türk Yatırım Fonu'nda Kırgızistan'a yönelik çok fazla teşvikler var. Bunun için Türk iş insanlarını Kırgızistan'a yatırıma davet ediyorum" dedi.

Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Yatırım Fonu'nun Türk iş dünyası açısından stratejik olduğunu vurguladı. Ankara iş dünyasının Orta Asya ve Türk dünyasıyla ekonomik bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu aktaran Baran, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin güncel rakamları değerlendirdi.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar itibariyle geliştiğini kaydeden ATO Başkanı Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Ticaretimizi karşılıklı olarak artırarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız" diye konuştu.