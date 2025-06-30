Türkiye ve Arnavutluk İlişkileri Güçleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.

Başkent Tiran'daki Meclis binasında gerçekleşen görüşmede, Oktay ile beraberindeki heyetin yanı sıra Arnavutluk- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri yer aldı.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamada, görüşmede, iki ülke meclisleri arasındaki ilişki, NATO nezdindeki işbirliği, Kosova'nın Avrupa-Atlantik perspektifi ile iki ülkenin bölge ve ötesinin güvenlik ve barışına katkısının ele alındığı aktarıldı.

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki mükemmel parlamentolar arası işbirliğinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili ilişkileri her alanda güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak ülkelerimiz, bölgemizde ve ötesinde barışa, güvenliğe ve kalkınmaya bağlılıklarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

Oktay ve beraberindeki heyet Arnavutluk Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Fuat Oktay, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, başta ekonomi, ticaret, savunma sanayi, sağlık, turizm, kültür ve eğitim olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileriye taşınması için atılabilecek ilave adımları ele aldıklarını kaydetti.

Oktay, "Terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi ve FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşların sonlandırılması noktasında fikir teatisinde bulunduk. Ayrıca ülkemizin Balkanlar'daki istikrarın ve refahın teminine yönelik çabaları, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin attığı adımların önemi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın ve bölgedeki saldırganlığının durdurulması, iki devletli çözüm temelinde Orta Doğu'da barışın sağlanması gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.