Türkiye-Sudan siyasi istişareleri toplantısı yapıldı

PORT Türkiye- Sudan siyasi istişarelerinin 9. turu Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yapıldı.

Temaslarda bulunmak üzere Sudan'a gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ile bir araya geldi.

Ardından Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin 9. turu, Sudan Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan heyetine Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muaviye Osman Halid başkanlık etti.

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

Görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Kulaklıkaya, "Bugün Sudan'da beraberimdeki arkadaşlarımla çok verimli bir politik istişare toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

Görüşmede hem ikili konular hem de bölgesel gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kulaklıkaya, Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi derinlikleri olduğunu ve birçok alanda gayet iyi giden ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Kulaklıkaya, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlar başta olmak üzere her iki ülkenin birbirini her konuda ve her platformda desteklemeye gayret ettiklerini aktardı.

"İkili ilişkilerimizin seyrinde bu tür ziyaretlerin önemi gerçekten çok büyük"

Sudan'da devam eden krize çözüm bulma konusunda hem ikili çabalarla hem de bölgesel ve diğer uluslararası çabalarla ilgili görüş alışverişinde bulunma imkanı bulduklarını söyleyen Kulaklıkaya, şunları kaydetti:

"Bu görüşmelerde bir yandan bugün yaptığımız politik istişarelerin ne kadar önemli olduğunun ve bunun daha sık yapılmasına olan ihtiyacın altını çizdik. İkili ilişkilerimizin seyrinde bu tür ziyaretlerin önemi gerçekten çok büyük. Bu ziyaretleri daha sık yapma konusundaki kararlılığımızı da ifade etme fırsatı bulduk. Politik istişarelerin devamını bundan sonraki dönemde inşallah dostlarımızı Türkiye'de ağırlayarak devam ettireceğiz."

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muaviye Osman Halid de Port Sudan'da, Sudan ile Türkiye arasındaki Siyasi İstişare Komitesinin dokuzuncu toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin, Sudan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve sürdürülebilir iyi ilişkilerin hakim olduğu samimi bir atmosferde yapıldığını aktaran Halid, toplantıda kültürel alanlarda işbirliği, tecrübe paylaşımı, teknoloji transferi ve bilimsel işbirliği konularının detaylı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Halid, hükümetin, yeniden başkent Hartum'a dönme sürecinde Sudan'ın özellikle toparlanma ve yeniden imar konularında Türkiye'nin önemli rolüne dair büyük beklentileri olduğunun ve toplantıda, bu kapsamda hem Türkiye hükümeti hem de Türk özel sektörünün üstlenebileceği katkının önemli olduğunun vurgulandığını sözlerine ekledi.