Türkiye Sigorta GM Yardımcısı Özer sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alındı

Türkiye Sigorta GM Yardımcısı Özer sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gürol Sami Özer gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı