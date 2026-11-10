Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 41 hedef için yol haritası çizildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ticaret Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak eylem planında yer alan hedef ve eylemleri kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizin yeşil dönüşümünü ve küresel rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan 2026-2030 dönemine ilişkin yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda 11 ana başlık, 41 hedef ve 142 eylem yer alıyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, eylem planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, Bakanlığın koordinasyonunda, güncel gelişmeler ve yeni öncelikler çerçevesinde güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle yayımlanan güncellenmiş eylem planının, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma kararlılığının yanı sıra sanayinin ve ihracatın uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik önceliklerini de ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ilk kez 2021'de yayımlanan eylem planı, kamu kurumlarımızın koordinasyonunda, özel sektörümüz ve ilgili tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde yürütülen çalışmalar için kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Eylem planı Türkiye'nin yeşil dönüşümüne bütüncül yaklaşım sunuyor

Açıklamada, aradan geçen dönemde uluslararası iklim ve ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, AB mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye'nin yeni ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen eylem planının, 11 ana başlık, 41 hedef ve 142 eylemden oluştuğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan yeni eylem planı, karbon fiyatlandırması, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir enerji, ulaşım ve tarım ile yeşil finansmanın yanı sıra iklim değişikliğine uyum, adil geçiş, eğitimde yeşil dönüşüm ve uluslararası işbirlikleri gibi alanları da kapsayarak ülkemizin yeşil dönüşümüne bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla hazırlanan eylem planının, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak eylem planında yer alan hedef ve eylemleri kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizin yeşil dönüşümünü ve küresel rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda13

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi15

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu26

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok35

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

Ünlüler Atamızı andı, mesaj ortak: Fikirler ölmez!
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar