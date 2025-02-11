Türkiye'nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye'ye özgü Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırladıklarını belirterek, "Bu model yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam yaratma fırsatları da sunuyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlandığı etkinlikteki konuşmasında, planın, Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik çabalarına değinen Varank, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bu çabaların en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Varank, "Projemiz kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Bu model yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam yaratma fırsatları da sunuyor. Sanayicilerimizden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından gençlerimize kadar tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu dönüşümü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ise Türkiye'nin çevresel standartlarda önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ossowski, iklim değişikliğinin zamanın ve yüzyılın en büyük zorluklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bu proje ile karbon ayak izini düşürme ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusunda somut sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Birlikte sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz" diye konuştu.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında döngüsellik potansiyeli yüksek olan ambalaj, batarya ve araçlar, elektrik-elektronik, gıda ve biyokütle, inşaat ve binalar, plastik ve tekstil sektörlerinde etki analizi çalışmaları yapıldı. Bu analizler doğrultusunda 6 stratejik hedef, 22 amaç ve toplam 52 eylem belirledik. Bu eylemlerden 27'si mevzuat geliştirme sorumluluğu getirirken, 25'i ise altyapı, finansman ve kurumsal yapıyı kapsayan uygulamaya yönelik tedbirleri içermektedir."???????