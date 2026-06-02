Türkiye'nin Sierra Leone'deki yatırımları büyüyor

Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, Türkiye'nin Sierra Leone'de enerji, maden, inşaat ve sağlık alanlarında önemli yatırımlar yaptığını, havaalanı ve hastane projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, Türkiye'nin ülkede önemli yatırımlar yaptığını belirterek, " Türkiye'nin burada muazzam bir olumlu varlığı var ve bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyükelçi Rende, Türkiye'nin Sierra Leone ile ilişkileri ve bölgedeki yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rende, Sierra Leone'nin Batı Afrika'ya giriş kapısı, doğal kaynaklarıyla ve sahilleriyle çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Sierra Leone'nin, Türkiye'nin Batı Afrika ile ilişkileri güçlendirmesi bağlamında kilit konumda olduğunu ve hep birlikte bunu ilerletmeye çalıştıklarını belirten Rende, Türk firmalarının ülkede enerji, maden, inşaat başta olmak üzere birçok alanda yatırımlar yaptığını anlattı.

Rende, ülkenin en modern binalarından biri olan havaalanının Türk firmalarınca yapıldığını ifade ederek, ülkenin Batı Afrika'da merkez haline gelmesini sağlayacak bir konferans merkezi, devlet konukevleri ve otel inşaatı çalışmasına devam edildiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ofisinin ülkede faaliyete geçtiğine işaret eden Rende, Türkiye olarak ülkede birçok alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hastane projesi

Rende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle Sierra Leone'de hastane projesinin başlatıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki 2 yıl içinde bunu tamamlayabilirsek o da bu ülkenin sosyal kalkınmasına büyük katkısı olacak ve Türkiye'nin izini 10 yıllara yayacak şekilde bırakmasına vesile olacak." diye konuştu.

Anne ve çocuk hastanesini ülkenin ikinci büyük kenti olan Bo'da yapmayı hedeflediklerini belirten Rende, şöyle devam etti:

"Kırsal kesimde yaşayan ailelerin hayatına birinci dereceden dokunacak şekilde iyileştirme hedefliyoruz. Hastane, temel sağlık çözümleri bağlamında etkili olacağı gibi daha karmaşık ilgi ve itina isteyen meselelere de el atacak. İnşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunu tamamlayabilirsek bu herkes için büyük bir başarı olur."

"Türkiye, yaptığı yatırımlarla çok iyi bir izlenim bıraktı"

Rende, Türkiye'nin ülkede yaptığı yatırımlarla çok iyi bir izlenim bıraktığını ve çok sevildiğini ifade etti.

Olumlu resmi daha da ilerletmek için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rende, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin burada muazzam bir olumlu varlığı var ve bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sierra Leone halkı çok olumlu bir toplum. Her yerde iyiyi görüyorlar ve Türkiye'ye de bu gözle bakıyorlar. Biraz da Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi ve gelişmekte olan ülkelere kıyaslandığında, Türkiye'nin çeşitli alanlarda çok hızlı adım attığını gördükleri için buna da büyük ilgi duyuyorlar."

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çeken Rende, "Sierra Leone ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi demek Batı Afrika ile Türkiye'nin arasındaki bağların güçlenmesi demek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
