Haberler

Şam Büyükelçisi Yılmaz, Şam Uluslararası Havalimanı'na saha ziyaretinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Uluslararası Havalimanı'nda kurulan radar sisteminin, Suriye'nin dış dünya ile irtibatını güçlendireceğini ve gece uçuşlarını mümkün kılacağını açıkladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de uçuş güvenliğini desteklemek için Türkiye tarafından sağlanan "Radar ve ILS ile DVOR sisteminin" kurulumu çalışmalarını incelemek üzere Şam Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, takılan radarın önemini belirten bir paylaşım yaptı.

"Radar, Şam Havaalanının gece uçuşları için son derece önemli bir katkı." diyen Yılmaz, radar kurulumuyla birlikte gece uçuşlarının başlamasının Suriye'nin dışarıyla irtibatını güçlendireceğini kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz, yapılan teknik kurulumla birlikte finans, kültür, sanatın yanı sıra yatırımların da Suriye'ye daha rahat geleceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi: Kuzu Kuzu'yu birlikte söylediler

İstanbul'da devler buluşması! Tarkan konserinde büyük sürpriz
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık

Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık