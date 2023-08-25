"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"nın başvuru süreci başladı

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için adaylar 15 Kasım 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 17. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikayesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye'ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım 2023 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Mart 2024'te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada, "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 200 bin TL, "Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", "Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi", "Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" ve "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" kategorilerinin birincileri ise 150 biner TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmaya bu yıl eklenen Türkiye'nin Kadın Kooperatifi kategorisinde kadınlar tarafından kurulan ve işletilen, kadınlar üzerinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumlu etkiler yaratma odaklı çalışmalar yapan kadın kooperatifleri yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, toplumsal ve ekonomik hayatta kadının güçlenmesi ve güçlendirilmesinin, üzerinde en çok durulan konuların başında geldiğini belirterek, Banka olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadınların güçlendirilmesine, içlerindeki potansiyeli gösterebilmelerine, yaşamlarında değişim ve gelişim yaratmalarına katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'de öncü oldukları Kadın Girişimci Programı kapsamında kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılmasını desteklemek amacıyla 17 yıldır pek çok ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, "Bütüncül bir yaklaşımla finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta ele aldığımız çalışmalarla ekosisteme sürdürülebilir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla 2007'den beri kadın girişimcilerin önündeki görünmez engelleri kaldırıp motivasyonlarının artmasına, başarı hikayelerinin duyulmasına ve rol model olmalarına destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" kategorisinde ilk kez ödül verilecek

Kaya, toplamda 43 bini aşan başvuruyla, dayanışma topluluğu yarattıkları yarışma sayesinde, birçok kadının hayatına dokunduklarını belirtti. 2007'den bu yana kadın girişimcilerin el attığı her işte başarısının katlanarak arttığını gördüklerini belirten Kaya, şunları aktardı:

"Kadın girişimciler sadece yarışmaya başvurarak bile büyük kazanım elde ediyor. Bu adımla büyük bir cesaret ve özgüven örneği gösteriyorlar. Cesaretleri de işlerini geliştirme konusunda motivasyonlarını arttırıyor, böylece işlerine ve ekonomiye daha fazla katkı sağlıyorlar. Yıllar içinde gördük ki yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekliyor, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletiyor. Bir kadına bile ulaşmak ve dayanışma içinde olmak çok önemliyken birlikte büyük bir ekosistem oluşturduk. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla kadınları cesaretlendirmek, başarı hikayelerinin kitleler tarafından bilinmesine, tanınmasına ve de örnek alınmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

17. yılında yarışmamıza yeni bir kategori eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Anadolu'da kısıtlı imkanlarla çok büyük işler başaran, bulundukları bölgenin istihdamına, gelişimine sürdürülebilir katkı sağlayan kadın kooperatiflerimiz bulunuyor. Biz de kadınların birlikte üreterek güçlendiği, fark yaratan çalışmalara imza atan ve sayıları sürekli artan kooperatifleri motive etmek amacıyla "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" kategorisini hayata geçirdik. Bu yıl ilk kez ödül vereceğimiz kategoriye gelecek başvuruları heyecanla bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken kadının güçlü ve her anlamda eşit olması daha da önem kazandı. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında başarısıyla kadınlara ilham olmak isteyen kadın girişimcileri ve kooperatifleri yarışmamıza ve ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz."

"Yarışmaya her yıl daha da artan bir ilgi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyuz"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da dernek olarak kuruldukları günden bu yana bir yandan kadın girişimci sayısının artması, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, diğer yandan güçlü rol modellerin görünür olması için çalıştıklarını kaydetti.

Bu anlamda Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na çok önem verdiklerini ifade eden Bezircioğlu, "Bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek yarışmaya her yıl daha da artan bir ilgi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. Bizi daha da mutlu eden bu yarışmada derece alan kadın girişimcilerin uluslararası yarışmalarda başarılı olduğunu görmek. Bu yıl ilk kez 'Türkiye'nin Kadın Kooperatifi' kategorisinde de ödül verileceği için çok mutlu ve heyecanlıyız. KAGİDER olarak kadın kooperatifleri bizim çok önem verdiğimiz bir alan ve bu alanda çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Yaptıkları başarılı çalışmaların ödülle taçlandırılacak olması çok değerli. Ben buradan tüm kadın kooperatiflerini yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların gücünü, dinamizmini ve potansiyelini Cumhuriyet'in 100. yılında hep birlikte gösterelim." açıklamasında bulundu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise Ekonomist dergisi olarak, kadının gücüne, kadının Türkiye ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inandıklarını ve yayın politikalarında, haberlerinde bu konuya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye'de kadın girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğinde 17 yıldır, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı düzenliyoruz. Bugün 43 bini aşkın kadın girişimci, yarışmamıza başvuru yapmışsa, bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmeliyim. Sonuçta kadın girişimcilerimizi heyecanla bekliyoruz. Yarışmamıza başvursunlar, kendilerini ifade eksinler." ifadelerini kullandı.