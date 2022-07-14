Türkiye'nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştiren Rizeliden dünya çapında yeni buluş

Koçal, " Türkiye'nin ilk silahlı bakteri aracını geliştirdim"

RİZE Türkiye'nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştirerek adından söz ettiren Rizeli girişimci Habib Koçal, yeni bir buluşa imza attı.

Rizeli girişimci Habib Koçal geçtiğimiz yıllarda balları kapsüllere sokmayı başarıp ürettiği kapsül bal ile adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştiren Koçal, şimdi de yeni bir buluşa imza attı. Koçal yaptığı proje ile, Dünya'nın 100 yıllardır savaştığı ölümcül virüslerden ve Dünya'yı etkileyen Covid-19 virüsü gibi virüslerden etkilenmeden hiçbir önlem almadan virüslerden korunacaklarını ifade etti. Koçal geliştirdiği silahlı bakteri aracıyla Dünya üzerindeki faydalı virüsleri tekrardan Dünya'ya kazandırılacağını sözlerine yansıttı.

"Görünmez orduya karşı görünmez ordu kuruyoruz"

Yaptığı projeyle virüslerin kendi aralarında savaşarak insanların hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini ifade eden Habib Koçal, "Türkiye'nin ilk silahlı bakteri aracını geliştirdim. Son 100 yılda yaşanmış virüslerin, yakın zamanda yaşadığımız Covid-19 gibi bundan sonra da durmayacak gibi gözüken bir mikrobiyolojik savaşın içerisindeyiz. Ülkelerin bu virüsler nedeniyle çektiği sıkıntılar ortada. Bu virüsler aslında Dünya oluştuğundan bu yana kadar varlar. Dünya'nın sonuna kadar da olacaklar. Sadece Dünya'nın dengesi yani o virüslere karşı olacak dost bakteriler azaldığı için düşmanlar daha aktif halde. Biz yaptığımız projeyle görünmez virüslere karşı görünmez bir ordu kurduk. Bu ordu bizim maske takmadan işyerlerimizi kapatmadan, hiçbir yaşam alanımızı bozmadan kendi aralarında onları savaştıracağız. Aşıyla veya bir başka modelle değil. Ülkemizin hava ve kara sahasına görünmez bir ordu kurarak yapacağız. Biz bunlara ne diyoruz probiyotik mikroorganizmalar. Yaptığım mekanizmayı İHA'lara monte ederek Silahlı bakteri aracı yapacağız. Biz artık maskemizi takmayacağız. Biz görünmez orduya karşı görünmez ordu kuruyoruz. Dünya oluştuğundan bu yana faydalı ve zararlı virüsler var. Zararlılar dünya üzerinde savaşırdı bizim haberimiz olmazdı. Biz dünyanın dengesini bozduğumuz için faydalılar azaldı zararlılar çoğaldı" şeklinde konuştu.