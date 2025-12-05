HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türkiye'nin ilk kapalı devre üretken yapay zeka dil modeli MAIN'i ortaya çıkardıklarını belirterek "9 milyar parametreye kadar ulaşabilen MAIN, kurumların veri işleme ve analiz etme süreçlerini maksimize eder duruma geldi." dedi.

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin dört ana odak başlığı ise "Küresel Birey Olmak", "Geleceğin Kodları", "Yarın İçin Bugün", "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik" oldu.

Mehmet Akif Nacar, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, gençliğin ruhunda inovasyon, heyecan ve hayal gücü olduğunu belirterek "Biz eğer hayal edersek birçok şeyi, yapılmayan birçok işi insanlık yararına yapabileceğimiz bir dönemi, bir çağı yaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilik sıralarında, girişimciliğin başında, kurumlarda çalışmalar yaparken aynı süreçlerden geçtiklerini anlatan Nacar, etkinlik katılımcısı öğrencilere HAVELSAN'ın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Nacar, HAVELSAN'ın simülasyon teknolojileri geliştirdiğini aktararak şunları kaydetti:

"HAVELSAN, komuta kontrol savunma yazılımları gerçekleştiriyor, gerek hava kuvvetlerimizin gerek deniz kuvvetlerimizin kullanmış olduğu en kritik yapay zeka destekli altyapıların temelini atıyor. Aynı zamanda otonom teknolojilerle insansız kara, hava ve deniz araçlarını geliştirerek bunların sahada ortak operasyonlarda kullanılmasını sağlıyor."

İnovasyon ortaya çıkmadan önce ona ihtiyaç olduğunun fark edilemeyebileceğine işaret eden Nacar, "Hayal gücüyle geleceği bugünden öngörerek vizyoner bir yaklaşımla yeni ihtiyaç alanlarını keşfeder, adını koyar ve çözüme dönüştürürüz. Unutmayın ki insan en çok hayal ederken özgürdür. Hayallerimizde sınır yoktur. İnsanoğlu tarih sahnesine ilk adımını attığından itibaren inovasyon hep vardı ve var olacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilk kapalı devre üretken yapay zeka dil modeli MAIN'i ortaya çıkardık"

Mehmet Akif Nacar, gençlerin inovasyon fikirleriyle daima insanlık yararını dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Bugünkü modern robotik biliminin temelinde Cezeri'nin bu alanda geliştirdiği algoritmalar ve düşüncelerin yer aldığını anlatan Nacar, "Yakın veya uzak geçmiş olarak kendi tarihimize ait bu örnekleri çeşitlendirmek mümkün." dedi.

Nacar, bir fikir inşa edildiğinde büyük bir dönüşümün ilk fitilinin de ateşlenmiş olabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen insan daha önce eksikliğini hissetmediği bir yeniliğin de öncüsü olmuş olabilir. Dolayısıyla şunu asla ve asla unutmayalım. Bugün sahip olduğumuz yerli ve milli teknolojiler bir zamanlar sadece hayal edilebilen sistemlerdi. Tıpkı savunma sanayimizde bir zamanlar hayal edilen şeylerin bugün somut gerçeklere, ürünlere ve sistemlere dönüşmesi gibi."

HAVELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka platformu MAIN'e ilişkin Nacar, "Önemli kurumlarımız, mahrem bilgilerimiz var. Bu kurumların da verileri analiz edebilmek için yapay zekaya ihtiyacı var. Güvenliği ortadan kaldırmadan bir yapay zeka modeli geliştirme ihtiyacı hasıl oldu. Kendi çalışanlarımız arasında chatbot yapmak isteyen bir ekibimizin inovasyon fikrini dikkate alarak Türkiye'nin ilk kapalı devre üretken yapay zeka dil modeli MAIN'i ortaya çıkardık. 9 milyar parametreye kadar ulaşabilen MAIN, kurumların veri işleme ve analiz etme süreçlerini maksimize eder duruma geldi." diye konuştu.

Nacar, Gemi Trafik Yönetimi Yazılımı MATRA'yı da geliştirdiklerini aktararak daha önce yabancılardan alınan bu sistemi yerlileştirdiklerini söyledi.

Yeni mühendis adaylarına ilham olmak üzere gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli programlar başlattıklarını anlatan Nacar, HAVELSAN'ın girişimcilere yönelik uygulamalarını da katılımcılarla paylaştı.