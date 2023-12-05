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Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO listesine alındı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin UNESCO listesine alındığını duyurdu. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde 30 kültürel değere sahip olacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin, 'UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal ve kültürel değerlerimizi korumak üzere önemli bir başarıya daha imza attık. Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği biraz evvel 'UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Yenileri ise yolda. Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18'inci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha görüşülüyor. UNESCO toplantısının yarınki oturumunda görüşülecek unsurların da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayımız 30'a ulaşacak ve Türkiye, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak daha atlayarak 2'nciliğe yükselecek. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Miras Kültür Sanat Güncel Haberler

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