Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Takımı Diplomatik Futbol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Takımı Diplomatik Futbol Turnuvasında Şampiyon Oldu
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluk elde etti. Takımın teknik direktörü Ali Berslan Aslankaya, finalde Ürdün'ü yenerek başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvasında şampiyon oldu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olduklarını belirtti.

Topçu, "Sayın (IKBY) Başbakan Mesrur Barzani ve hükümetin kıymetli bakanları da aramızdaydı. Tabi bu bir dostluk mücadelesi. Bizim takımımız gerçekten en başından bu yana çok centilmen bir şekilde turnuvanın ahlakına ve anlayışına uygun şekilde mücadele etti." diye konuştu.

Bu güzel organizasyon için Dış İlişkiler Departmanına teşekkürlerini ileten Topçu, "Çok kıymetli arkadaşlarımı da kutluyorum." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı teknik direktörü ve Erbil Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Ali Berslan Aslankaya da, "Biz ilk maçta Ürdün'e kaybetmiştik, elenmenin eşiğinden döndük. Sonra finalde tekrardan Ürdün ile karşılaştık. Ancak 3-0'dan geri dönüp penaltılarda kazanmayı bildik. Tüm takım arkadaşlarıma ve ekibe teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Aslankaya, futbol turnuvasının mükemmel bir şekilde geçtiğini belirterek, organizasyonu yapan Dış İlişkiler Departmanına teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, şampiyonluk kupasını da IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin elinden aldı.

Turnuva boyunca Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımına Türk bayraklarıyla destek olan çok sayıda Türk vatandaşı ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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