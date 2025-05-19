Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Futbol Turnuvasında Galip Geldi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Futbol Turnuvasında Galip Geldi
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvasında Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu ile karşılaştı ve galip geldi. Başkonsolos Erman Topçu, bu sene iddialı olduklarını belirterek, takımın destekçileriyle birlikte dostluk ve spor ruhuyla maçı kutladı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvasında Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu ile karşılaştığı mücadelede galip geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından iki senedir başkonsolosluklar arasında futbol turnuvası düzenlendiğini belirtti.

Bu sene Başkonsolosluk olarak iddialı olduklarını belirten Topçu, "İkinci maçımızda Rusya ile karşılaşıyoruz. Bu akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile kesişti. O yüzden biz de burada yaşayan vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı davet ettik." ifadelerini kullandı.

Topçu, bu güzel günün anlamına uygun şekilde sporla kutlandığını belirterek, "Dostluk kazanacak elbette ama öyle gözüküyor ki biz kazanacağız." dedi.

Çok sayıda Türk ve Türkmen vatandaşların Türk bayraklarıyla destek olduğu Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı müsabakadan galip ayrıldı.

Erbil Başkonsolosluğu takımı, Diplomatik Futbol Turnuvasındaki ilk maçında da İtalyan rakibini yenmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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