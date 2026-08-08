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Trakya İlkeren Üzümünde Hasat Başladı

Trakya İlkeren Üzümünde Hasat Başladı
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Tekirdağ'da geliştirilen erkenci 'Trakya İlkeren' üzümünün hasadı başladı. Yüksek sofralık kalitesi ve erkenciliği sayesinde üreticiye yüksek gelir sağlayan üzümün, bu yıl 20 dekardan 40 ton rekolte bekleniyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve erkenciliği sayesinde üreticilere yüksek gelir sağlayan "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı.

Enstitüye ait bağlarda sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından özenle toplanan üzümler, kasalara yerleştirildikten sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, Trakya İlkeren'in enstitünün ıslah çalışmaları sonucunda 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını söyledi.

Çeşidin erkenci özelliğiyle öne çıktığını belirten Kiracı, hasadın diğer çeşitlerden önce yapılmasının ürünün piyasa değerini artırdığını ifade etti.

"Siyah renkli, çekirdekli, meyve eti gevrek, sofralık kalitesi yüksek bir çeşittir"

Enstitü Yetiştirme Tekniği Bölümü personeli ziraat yüksek mühendisi Ali İzzet Torçuk da üzümün adını erkenci özelliğinden aldığını söyledi.

Trakya İlkeren'in sofralık kalitesi ve ekonomik değeriyle önemli bir çeşit olduğunu anlatan Torçuk, şöyle konuştu:

"1991 yılında enstitümüzün ıslah çalışmaları sonucunda ülkemiz bağcılığına kazandırılan bir üzüm çeşididir. Çok erkenci olması sebebiyle üreticilerimize yüksek kazanç sağlamaktadır. Siyah renkli, çekirdekli, meyve eti gevrek, sofralık kalitesi yüksek bir çeşittir. Ülkemiz geneline yaygınlaştırılmış, Akdeniz'de seralarda yetiştirilerek mayıs ayında yurt dışına ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir üzümdür."

Torçuk, enstitü bünyesindeki 20 dekarlık alandan bu yıl yaklaşık 40 ton ürün beklediklerini dile getirdi.

Trakya İlkeren üzümünün hasadının yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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