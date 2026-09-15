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"Türkiye'nin Ekolojik Değeri Van Gölü" kitabının lansmanı yapıldı

'Türkiye'nin Ekolojik Değeri Van Gölü' kitabının lansmanı yapıldı
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Van Ticaret ve Sanayi Odası, "Türkiye'nin Ekolojik Değeri Van Gölü" kitabını düzenlediği programla tanıttı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, " Türkiye'nin Ekolojik Değeri Van Gölü" kitabını düzenlediği programla tanıttı.

Van TSO konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Van OSB Başkanı Memet Aslan, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri, kitabın yazarları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, basın mensuplarına, Van Gölü'nün 600 bin yıllık geçmişini 18 yazarla birlikte ele alarak kitap hazırladıklarını söyledi.

Van Gölü'nün dünyanın en önemli ekolojik değerlerinden biri olduğunu ifade eden Takva, "Kitabımız, Van TSO'nun ilk yayını olarak tarihe girmiş oldu. Van Gölü'nün daha önce bütün yönleriyle ele alındığı bir kaynak yok. Biz de 18 yazarımızla kültürel, sosyal, ekonomik, ekolojik ve coğrafi yönüyle bir kitap hazırladık. Benim de yerel tarih araştırmacısı olarak mitolojik bir bakış açısıyla Van Gölü'nü ele alan bir makalem yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kitabın editörü Prof. Dr. Suvat Parin ise "Kitabımız yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Van Gölü ile ilgili yapılmış ilk derli toplu ve merkeze alan bir kitap çalışmasıdır. Kitabımız, her biri kendi alanında uzman 18 kişinin katkılarıyla hazırlandı. Van Gölü nedir sorusuna birçok açıdan yanıt veren öncü bir çalışmadır." diye konuştu.

Kitabın yazarlarından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu ise gelecekte su ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşündükleri bir dönemde bu tarz çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Alaeddinoğlu, "Kamuoyunda en azından bir farkındalık yaratacağını, kurum ve kuruluşların bu çalışmalar eşliğinde birtakım süreçleri başlatacağını düşündüğüm için çok değerli buluyorum. Kitaba baktığımızda editörlüğünü Suvat Parin'in yaptığını ve Van TSO Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyelerinin bu kitabın basılması ve diğer süreçlerine destek oldukları gördük. Bunlar çok değerli, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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