Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğraflarını tercih eden Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Turan, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafını seçerken, "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Gökhan Turan birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek AA'yı ve çalışanlarını tebrik etti.