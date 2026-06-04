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Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları İstanbul Üniversitesindeki panelde konuşuldu

Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları İstanbul Üniversitesindeki panelde konuşuldu
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İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Türkiye’nin Afrika’daki ekonomik açılımı, yatırımlar ve girişimcilik perspektifiyle ele alındı. Türk firmalarının kıtadaki yatırımlarının 100 milyar doları geçtiği vurgulandı.

Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ekonomik açılımı, yatırım ve girişimcilik perspektifiyle, akademi ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Üniversitesinde düzenlenen panelde ele alındı.

Rektörlükte İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Karadeniz Holding Afrika Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu, FKS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Baştürk ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Liberya İş Konseyi Başkanı Semih Fermanlı katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavas, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik faaliyetlerinin güçlendiğini ve çeşitlendiğini söyledi.

Afrika'nın kaynakları ve insan gücü ile dünya gündemindeki yerinin önemli olduğuna dikkati çeken Kavas, "Türk firmaları, Afrika'da çok güzel işler yapıyor. Afrika'da gerçekleşen yatırımlarımız, 100 milyar doları geçti. Afrika'nın farklı ülkelerinde limanlar, yollar, enerji tesisleri, altyapı tesisleri yapıyoruz." dedi.

"Afrika'yı tek bir blok olarak okumak en büyük hatadır"

Karadeniz Holding Afrika Ticari Operasyonlar Direktörü Durmuşoğlu da Afrika'nın bölge bölge değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Afrika'yı tek bir blok olarak okumak en büyük hatadır." dedi.

Bölgelerin ekonomik büyümelerini ve jeopolitik süreçlerini ayrı ayrı okumak gerektiğini, Afrika'da 660 milyon kişinin elektriğe erişiminin bulunmadığını belirten Durmuşoğlu, sanayi, dijitalleşme ve sağlık gibi konuların enerjiden beslendiğini ve bunun kıta için çok önemli olduğunu ifade etti.

Durmuşoğlu, "Afrika'da başarılı olmak için sadece teknoloji getirmek yeterli değil. Afrika ülkeleri, sadece ürün almak istemiyor. Yerel istihdama önem vermemizi, ortaklıklar kurmamızı ve sürdürülebilir yatırımlar yapmamızı istiyorlar. Afrika için sahaya gidip orada araştırma yapılarak yatırım yapılmalı." şeklinde konuştu.

FKS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Baştürk de 2005'in "Afrika Yılı" ilan edilmesiyle kıtanın Türkiye'de daha iyi tanınmaya başlandığını belirterek, ticaret hacminin her geçen gün arttığına işaret etti.

DEİK Liberya İş Konseyi Başkanı Fermanlı da Afrika'da birçok sektörde Türk firmalarının öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak
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