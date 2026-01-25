Haberler

Yıldırım derin deniz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin sondaj kabiliyetlerini artırmak için filoya katılan Yıldırım gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi, Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına katılmak üzere Filyos Limanı'na gidiyor.

TÜRKİYE'nin 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, Ege Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak gemi saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-10' ve Sahil Güvenlik botları güvenlik gerekçesiyle eşlik etti. Öte yandan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için Filyos Limanı'na gittiği öğrenildi.

SAKARYA GAZ SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ YER ALACAK

Filyos Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Karadeniz'e gitmesi beklenen Yıldırım sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde görev alması bekleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

