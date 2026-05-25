2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Rakipleri ve Maç Programı

FIFA 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Türkiye, elemelerde İspanya'nın ardından play-off ile katılım hakkı kazandı. D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşen milliler, ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'da oynayacak. Türkiye'nin maçları TRT 1'den canlı yayınlanacak. Biletler FIFA'nın resmi sitesinden satılıyor.

