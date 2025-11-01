'Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu' Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

(İSTANBUL)- Dünyada iki kıta arasında düzenlenen tek maraton olma unvanına sahip 'Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu', yarın koşulacak. Uluslararası koşu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar belli saat aralıklarında trafiğe kapatılırken, İETT ve Metro İstanbul'un bazı hatlarında da güzergah değişiklikleri olacak. Yarış göğüs numarası ve görevli kartlarını gösteren katılımcılar, saat 17.00'ye kadar metro ve İETT hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2 Kasım'da saat 03.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak. Köprünün yeniden trafiğe açılış saati 14.00, tüm parkurun ise 15.30 olarak belirlendi.

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla yine büyük heyecana sahne olacak. Maratona, 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılacak. On binlerin koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

"Trafiğe kapatılacak yollar"

Maraton nedeniyle kapanacak yollar şöyle:

Abdullahagˆa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Egˆitim ve Ögˆretim Komutanlıgˆı, 15 Temmuz S¸ehitler Köprüsü Bagˆlantı yolları ve Beylerbeyi I·skelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine dogˆru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kus¸bakıs¸ı Caddesi Petrol-I·s¸ önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophaneliogˆlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeogˆlu istikametine katılım, Kuzey Atas¸ehir'den Rıdvan Dedeogˆlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk kos¸usunun bas¸ladıgˆı yer, maraton ile halk kos¸usu arası, park giris¸i, maratonun bas¸ladıgˆı yer, park çıkıs¸ı, park çıkıs¸ı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.

Avrupa yakasında; Merkez Komutanlıgˆı ıs¸ıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ıs¸ıklar, Akdogˆan Sokak giris¸i, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasagˆa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüs¸leri, Bes¸iktas¸ Meydan, Vestel ıs¸ıklar, Palangalar ıs¸ıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak giris¸i, Akaretler ıs¸ıklar, VIP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüs¸leri, Mete Kavs¸agˆı, Gümüs¸ Caddesi bas¸ı, Gümüs¸suyu'ndan toprak yola inis¸, Dolmabahçe ıs¸ıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi bas¸ı, Meclis-i Mebusan Yokus¸u bas¸ı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabatas¸ ıs¸ıklar, Fındıklı ıs¸ıklar, Deniz Limanı çıkıs¸ı, Salı Pazarı ıs¸ıklar, Bogˆazkesen Caddesi gelis¸i, Bogˆazkesen ıs¸ıklar, Tophane ıs¸ıklar, Revani Sokak gelis¸i, Kemeraltı ıs¸ıklar, Karaköy Meydanı, Pers¸embe Pazarı ıs¸ıklar, Azapkapı'dan Tarlabas¸ı'na mecburi istikamet, S¸is¸hane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi giris¸i, Tarlabas¸ı'ndan Pers¸embe Pazarı'na giris¸, S¸is¸hane ıs¸ıklardan Kasımpas¸a'ya mecburi yön, Kasımpas¸a'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Pers¸embe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavs¸ak'tan Sirkeci ıs¸ıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüs¸pala Caddesi, Res¸adiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Pas¸a Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafigˆe kapalı tutulacak.

"Metrobüs ve otobüs hatlarında değişiklik"

02 Kasım Pazar günü saat 06.30'a kadar çift yönlü metrobüs seferleri normal şekilde devam edecek. 06.30 itibarıyla FSM Köprüsü kullanılacak. Avrupa'dan Asya'ya gidecek olan metrobüsler, Zincirlikuyu'da hattan çıkarak, Söğütlüçeşme'ye kadar dışarıdan çalışacak. Aynı şekilde Asya'dan Avrupa'ya gidecek metrobüsler de Söğütlüçeşme'den direkt olarak hat dışından giderek, Zincirlikuyu'da yeniden normal hatlarına dahil olacak. Maraton süresince Söğütlüçeşme istasyonu haricinde, Anadolu'daki tüm metrobüs istasyonları, yolcu iniş ve binişe kapalı olacak.

Maraton süresince değişiklik yapılan bazı otobüs güzergahları ise şöyle:

"Avrupa yakası"

33, 33B, 33Y, 35, 78, 79E, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 146B ve 336 numaralı hatlar, Unkapanı Köprüsü güzergahını kullanarak Kasımpaşa Sosyal Tesisleri önünden dönüş yaparak ring olarak hizmet verecek. 31E, 32, 36KE, 38E, 50P, 90 ve 336E numaralı hatlar, Unkapanı Köprüsü güzergahını takip ederek Kasımpaşa Sosyal Tesisleri üzerinden dönüş yaparak ring olarak hizmet verecek. 46Ç, 54E, 66, 70FE, 74A, 77Ç, EM1 ve EM2 numaralı hatlar, Unkapanı Köprüsü güzergahını kullanarak Saraçhane üzerinden dönüş yapmak suretiyle ring olarak çalışacak. 26, 26A, 28, 28T, 30D ve PD1 numaralı hatlar, koşu tamamlanıncaya kadar geçici olarak hizmet veremeyecek. BN1 hat, Mehmetçik Sokak başlangıçlı olarak Halkalı Marmaray İstasyonu yönünde ring olarak hizmet verecek. MR20 hat, Kazlıçeşme istikametine seferlerinde Sinan Erdem Spor Salonu Durağı'ndan itibaren güzergah dışına çıkarak Ataköy Marmaray İstasyonu'nda yolcu inişi yapacak ve bekleme yapmadan ring olarak Yenibosna Metro İstasyonu'na dönüş gerçekleştirecek.72T hat, Taksim istikametine gidişlerde Ataköy 5. Kısım Durağı'ndan göreve başlayacak ve seferlerini bu durakta sonlandıracak. 99A numaralı hat, Unkapanı Köprüsü güzergahını kullanarak Kasımpaşa Sosyal Tesisleri önünden dönüş yapmak suretiyle ring olarak hizmet verecek. 31, 31Y, 50Y, 70KY, 77, 88A ve 146T numaralı hatlarımız, Yenikapı Marmaray Köprüsü üzerinden U dönüşü yaparak ring olarak hizmet verecek. 46Ç numaralı hat, Eminönü mevkiinin trafiğe kapalı olması sebebiyle Eminönü yönündeki seferlerini Şişhane Durağı'nda sonlandırarak ring olarak hizmet verecek.

62, 62G, 63, 27E, 27SE, 29C, 29D, 29E, 36G, 40B, 41E, 43R, 559C, 58A, 58N, 58S ve 58UL numaralı hatlar, Beşiktaş Sahil Yolu'nun trafiğe kapalı olması sebebiyle Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan ring olarak hizmet verecek. 40T, 22 ve 22RE numaralı hat, Beşiktaş Sahil Yolu'nun trafiğe kapalı olması sebebiyle Beşiktaş yönündeki seferlerini Ortaköy Durağı'nda sonlandırarak ring olarak hizmet verecek. 48T ve 50T numaralı hat, Dolmabahçe bölgesinin trafiğe kapalı olması sebebiyle Taksim yönüne gidişte Sünnet Köprüsü Durağı'ndan sonra güzergah dışına çıkarak Gümüşsuyu Peronlar'dan, dönüş yönünde ise Gümüşsuyu Peronlar'dan güzergah dışına çıkarak Bomonti Tünel Durağı'ndan güzergaha girerek hizmet verecek. DT1 numaralı hat, Beşiktaş Sahil Yolu'nun trafiğe kapalı olması sebebiyle Ortaköy istikametine Taksim'den U dönüşü yaparak DT2 güzergahı üzerinden hizmet verecek. 22B, 26, 26A, 26B, 30D, 30M, 30A, 57UL, 28, 28T, U1, U2, DT2 ve 50L numaralı hatlar, güzergahları maraton nedeniyle trafiğe kapalı olduğundan, yarış süresince hizmet veremeyecek. 129T, 251, 256 ve 522 numaralı hatlar, maraton nedeniyle 2. Köprü üzerinden hizmet verecek olup; 129T hat ayrıca Şişli bölgesinde çalışacak.

"Anadolu Yakası"

15, 15B, 15E, 15H, 15KÇ, 15M, 15N, 15P, 15R, 15S, 15ŞN, 15T, 15U, 15Y, 14M ve 15F (15A-1 Üsküdar deparlı araç) numaralı hatlar, gidiş yönünde Beylerbeyi-Çamlıca Caddesi-Tomruk Caddesi-Kısıklı-Kuşbakışı Caddesi-Altunizade-Üsküdar; dönüş yönünde ise Üsküdar-Fıstıkağacı-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kısıklı-Beylerbeyi güzergahları üzerinden hizmet verecek. 11Y, 13, 14, 14D, 14F, 14K, 14R, 14Y, 11L, 11P ve 11ÜS numaralı hatlar dönüş yönünde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Küçük Çamlıca-Şehit Ensar Ayanoğlu İlkokulu güzergahı üzerinden hizmet verecek. 11, 11A ve 11V hatlar, dönüş yönünde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Küçük Çamlıca-Şehit Ensar Ayanoğlu İlkokulu güzergahı üzerinden hizmet verecek. 522, 129T ve 251 numaralı hatlar, gidiş ve dönüş yönünde Kavak Bayırı'ndan Libadiye Kavşağı'na dönerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden hizmet verecektir; 139 ve 139A numaralı hatlarımız ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Küçük Çamlıca-Çamlıca İlkokulu güzergahı üzerinden hizmet verecek. 15C numaralı hat, Atasoy Sokak Durağı'nda son durak yaparak Çamlıca Tüneli-Kısıklı-Fıstıkağacı-Üsküdar güzergahı üzerinden hizmet verecek. 139 ve 139A numaralı hatlar, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Küçük Çamlıca-Çamlıca İlkokulu güzergahı üzerinden hizmet verecek.

Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucu ve görevliler, Pazar günü saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

"Bir metro hattında değişiklik var"

Metro İstanbul AŞ tarafından işletilen 'T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı' seferleri, saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar arasında yapılacak. Maratona katılacaklar, saat 17.00'ye kadar göğüs numaraları ve görevli kartlarını göstererek, Metro İstanbul hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.